என்ன நடக்குது அதிமுகவில்? நள்ளிரவிலும் சிவி சண்முகம் வீட்டில் ரகசிய ஆலோசனை?

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (08:45 IST)
தமிழக அரசியலில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வரும் வேளையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உட்கட்சித் விவகாரங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன.
குறிப்பாக, அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகியான சி.வி. சண்முகத்தின் இல்லத்தில் நேற்று நள்ளிரவை தாண்டியும் நீடித்த ரகசிய ஆலோசனை கூட்டம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
சென்னை மற்றும் விழுப்புரம் பகுதிகளில் உள்ள அவரது இல்லங்களுக்கு கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட செயலாளர்கள் அடுத்தடுத்து வந்து குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர். தற்போதைய அரசியல் மாற்றங்கள் மற்றும் கட்சியின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்து இந்த சந்திப்பில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
சமீபகாலமாக அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள பின்னடைவு, தொடர் தோல்விகள், எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான அதிருப்திகள் குறித்து ஆலோசனை செய்ய நள்ளிரவில் இத்தனை மூத்த நிர்வாகிகள் ஒரே இடத்தில் திரண்டிருப்பது, கட்சியில் ஏதேனும் முக்கிய மாற்றங்கள் நிகழப்போகிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.
தொண்டர்கள் மத்தியில் நிலவும் குழப்பங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இந்த ஆலோசனையின் முடிவுகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படலாம். எது எப்படியோ, அ.தி.மு.க முகாமில் நடக்கும் இந்த நள்ளிரவு அதிரடிகள் தமிழக அரசியலில் மற்றுமொரு பரபரப்பான அத்தியாயத்தை உறுதி செய்துள்ளன.