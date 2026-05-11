முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என்ன நடக்குது அதிமுகவில்? நள்ளிரவிலும் சிவி சண்முகம் வீட்டில் ரகசிய ஆலோசனை?

Advertiesment
அ.தி.மு.க
BY: Webdunia
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (08:45 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (08:45 IST)
google-news
தமிழக அரசியலில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வரும் வேளையில், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் உட்கட்சித் விவகாரங்கள் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளன. 
 
குறிப்பாக, அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகியான சி.வி. சண்முகத்தின் இல்லத்தில் நேற்று  நள்ளிரவை தாண்டியும் நீடித்த ரகசிய ஆலோசனை கூட்டம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. 
 
சென்னை மற்றும் விழுப்புரம் பகுதிகளில் உள்ள அவரது இல்லங்களுக்கு கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் முக்கிய மாவட்ட செயலாளர்கள் அடுத்தடுத்து வந்து குவிந்த வண்ணம் உள்ளனர். தற்போதைய அரசியல் மாற்றங்கள் மற்றும் கட்சியின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்து இந்த சந்திப்பில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
 
சமீபகாலமாக  அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள பின்னடைவு, தொடர் தோல்விகள், எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான அதிருப்திகள் குறித்து ஆலோசனை செய்ய நள்ளிரவில் இத்தனை மூத்த நிர்வாகிகள் ஒரே இடத்தில் திரண்டிருப்பது, கட்சியில் ஏதேனும் முக்கிய மாற்றங்கள் நிகழப்போகிறதா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது. 
தொண்டர்கள் மத்தியில் நிலவும் குழப்பங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இந்த ஆலோசனையின் முடிவுகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படலாம். எது எப்படியோ, அ.தி.மு.க முகாமில் நடக்கும் இந்த நள்ளிரவு அதிரடிகள் தமிழக அரசியலில் மற்றுமொரு பரபரப்பான அத்தியாயத்தை உறுதி செய்துள்ளன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்று எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு.. நாளை சபாநாயகர் தேர்வு.. பரபரக்கும் சட்டமன்றம்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos