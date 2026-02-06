புதிய கட்சியா? அல்லது தவெகவில் இணைகிறீர்களா? செய்தியாளர் கேள்விக்கு எந்த ஓபிஎஸ் என ஓபிஎஸ் பதில்

முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தற்போது ஒரு அரசியல் முச்சந்தியில் நிற்கிறார். அதிமுகவில் மீண்டும் இணைய முடியாமலும், தனிக்கட்சி தொடங்காமலும் இருக்கும் அவர், திமுகவில் இணையப்போவதாக எழுந்த வதந்திகளையும் உறுதிப்படுத்தவில்லை.
அதேபோல், என்.டி.ஏ கூட்டணியிலும் அவருக்கான இடம் குறித்த தெளிவான முடிவுகள் எட்டப்படவில்லை. இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஓபிஎஸ்ஸிடம், "நீங்கள் தனிக்கட்சி தொடங்கப் போகிறீர்களா அல்லது திமுகவில் இணைய போகிறீர்களா?" என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
இதற்கு பதில் அளிக்கையில், "எந்த ஓபிஎஸ்?" என பதில் கேள்வி கேட்டு செய்தியாளர்களை திகைக்க வைத்தார். மேலும், "தை மாதம் முடிய இன்னும் ஒன்பது நாட்கள் இருக்கிறது, அதுவரை பொறுத்திருந்து பாருங்கள்" என்று கூறி, மர்மமான புன்னகையுடன் அங்கிருந்து நழுவி சென்றார்.
'தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்' என்ற நம்பிக்கையில் அவர் ஏதோ ஒரு பெரிய முடிவை எடுத்துள்ளாரா அல்லது கால மாற்றத்திற்காக காத்திருக்கிறாரா என்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜனவரி மாத இறுதிக்குள் ஓபிஎஸ்ஸின் அரசியல் அதிரடி என்ன என்பது தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.