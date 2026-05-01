பலத்த மழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை.. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்?

Advertiesment
வானிலை அறிக்கை
BY: Webdunia
Publish Date: Fri, 01 May 2026 (08:30 IST) Updated Date: Fri, 01 May 2026 (08:28 IST)
தமிழகத்தில் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல் மற்றும் ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் மே 1-ஆம் தேதி லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். மேலும் சனிக்கிழமை அன்று மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதால் இவற்றுக்கு 'மஞ்சள்' எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மே 6-ஆம் தேதி வரை தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை தொடர வாய்ப்புள்ளது.
 
மறுபுறம் தமிழகத்தின் பல இடங்களில் கோடை வெயில் கடுமையாக வாட்டி வதைத்து வருகிறது. கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று 17 இடங்களில் வெயில் 100 டிகிரி பாரன்ஹீட்டைத் தாண்டியது. குறிப்பாக வேலூரில் அதிகபட்சமாக 108.32 டிகிரி பாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது. 
 
ஈரோடு, பரமத்தி வேலூர் மற்றும் திருச்சி ஆகிய இடங்களிலும் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது. சென்னையில் மேகமூட்டமான வானிலை நிலவினாலும், மீனம்பாக்கம் பகுதியில் 104 டிகிரிக்கும் அதிகமான வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. 
 
மக்கள் கோடை மழையை எதிர்பார்த்துக்காத்திருக்கும் வேளையில், இந்த வானிலை மாற்றங்கள் ஓரளவுக்கு குளிர்ச்சியை தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

