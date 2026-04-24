இரவு 9 மணி வரை நீடித்த வாக்குப்பதிவு நடந்த இடம்.. டோக்கன் பெற்று வாக்களித்த மக்கள்

BY: webdunia
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (08:32 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (08:31 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு பல்வேறு மாவட்டங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்த நிலையில், தென்காசி மாவட்டத்தில் ஒரு சுவாரசியமான மற்றும் நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 235-வது வாக்கு சாவடியில், தேர்தல் முடியும் நேரமான மாலை 6 மணிக்கு பிறகும் வாக்காளர்களின் கூட்டம் குறையாமல் இருந்தது.
 
ஜனநாயக கடமையை ஆற்ற வேண்டும் என்ற உறுதியோடு, நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்த வாக்காளர்களை கண்டு தேர்தல் அதிகாரிகள் வியப்படைந்தனர். விதிகளின்படி, மாலை 6 மணிக்குள் வரிசையில் நின்ற அனைத்து வாக்காளர்களுக்கும் வாக்குரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதால், அங்கு காத்திருந்த 186 பேருக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்டன.
 
இதனை தொடர்ந்து, டோக்கன் பெற்ற வாக்காளர்கள் அனைவரும் தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதனால் வாக்குப்பதிவு நேரம் வழக்கத்தை தாண்டி நீடித்தது. இறுதியாக, இரவு 9 மணி வரை வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. 
 
இரவு நேரத்திலும் சோர்வடையாமல் மக்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்த இந்த நிகழ்வு, அந்த தொகுதியின் தேர்தல் விழிப்புணர்வையும், மக்கள் மாற்றத்தின் மீது கொண்டுள்ள ஆர்வத்தையும் பறைசாற்றுவதாக அமைந்தது. பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த காவல்துறையினரும், தேர்தல் அதிகாரிகளும் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கி இந்தப் பணியை சிறப்பாக முடித்தனர்.
 
