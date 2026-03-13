முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நாஞ்சில் விஜயன் - வைஷு விவகாரம்: மீண்டும் வெடித்த மோதல்! குளத்தில் குளிக்கும் வீடியோவை வெளியிட்டு அதிரடி கிளப்பும் வைஷு

Advertiesment
நாஞ்சில் விஜயன்
BY: BALA
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (14:32 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (14:34 IST)
google-news
சின்னத்திரை நகைச்சுவை நடிகர் நாஞ்சில் விஜயன் மற்றும் திருநங்கை விஜே வைஷு இடையேயான தனிப்பட்ட மோதல், சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஓய்ந்திருந்த இந்தப் பிரச்சனை, தற்போது 'பார்ட் 1', 'பார்ட் 2' என வீடியோ ஆதாரங்களாக வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
 
கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமான நாஞ்சில் விஜயன், பெண் வேடமிட்டு நகைச்சுவை செய்வதில் வல்லவர். இவருக்கும் வைஷுவுக்கும் இடையே நீண்ட கால நட்பு இருந்து வந்தது. ஆனால், 2025 செப்டம்பரில் வைஷு வெளியிட்ட புகார்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. 2018 முதல் தாங்கள் காதலித்து வந்ததாகவும், கணவன் - மனைவியாக வாழ்ந்ததாகவும் வைஷு பகிரங்கமாகத் தெரிவித்தார். நாஞ்சில் விஜயனுக்குத் திருமணம் நடந்த பிறகும் தங்களுக்குள் தொடர்பு இருந்ததாகக் கூறி, கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகாரும் அளித்தார். பின்னர் அந்தப் புகார் வாபஸ் பெறப்பட்டது.
 
 
சமீபத்தில் நடிகர் விஜய் மற்றும் த்ரிஷா தொடர்பான திருமண நிகழ்ச்சி சர்ச்சை குறித்து நாஞ்சில் விஜயன் ஆதரவாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். இதைக்கண்ட வைஷு, "விஜய்க்கு சப்போர்ட் செய்யும் நீ, என்னைப்பற்றி நினைத்தாயா?" என இன்ஸ்டாகிராமில் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், வைஷுவின் 'மாஸ்டர் பிளான்' என ஒரு ஆடியோவை நாஞ்சில் விஜயன் வெளியிட்டார். அதில், வழக்கறிஞர் பேச்சைக் கேட்டுத்தான் தான் பொய் புகார் அளித்ததாக வைஷு பேசுவது போன்ற பதிவுகள் இருந்தன.
 
 
நாஞ்சில் விஜயனின் பதிலடியால் ஆத்திரமடைந்த வைஷு, தற்போது தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வரிசையாக வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.
நாஞ்சில் விஜயன் திருவிளையாடல்" என்ற தலைப்பில் நேற்று ஒரு வீடியோவையும், இன்று ஒரு வீடியோவையும் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், நாஞ்சில் விஜயனும் வைஷுவும் ஒரு குளத்தில் ஒன்றாகக் குளிக்கும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
 
தங்கள் உறவு உண்மை என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் இந்த வீடியோக்களை வைஷு வெளியிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜயுடன் கல்யாணத்துக்கு போன சம்பவம்!. செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு திரிஷா ரியாக்‌ஷன்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos