webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கருத்துக்கணிப்புகள் எல்லாம் பொய்யாகும்.. விஜய் தான் தமிழ்நாட்டை ஆளப்போகிறார்: செங்கோட்டையன் உறுதி!

sengottaiyan
BY: Webdunia
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (10:33 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (10:37 IST)
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் 2026-க்கான வாக்குப்பதிவு முடிந்து முடிவுகள் வெளியாக இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், பல்வேறு ஊடகங்கள் வெளியிட்டு வரும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை கூட்டியுள்ளன. 
 
மேட்ரிஸ், என்டிடிவி, பீப்பிள்ஸ் பல்ஸ், குடியரசு - பி மார்க் போன்ற பெரும்பாலான கணிப்புகள், தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என்றும், அவர்கள் 120 முதல் 145 இடங்களைக் கைப்பற்றுவார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளன.
 
இந்த சூழலில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன் கோவையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது அவர், கருத்துக்கணிப்புகளுக்கும் தேர்தலின் இறுதி வெற்றிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை தெளிவாகக் குறிப்பிட்டார். இலங்கை, நேபாளம், வங்கதேசம், மற்றும் பஞ்சாப் போன்ற இடங்களில் கருத்துக்கணிப்புகள் பொய்யாகி, அதன் பிறகு ஆட்சியில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட வரலாறுகள் உள்ளன என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
தவெக 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறும். விஜய் தான் தமிழ்நாட்டை ஆளப்போகிறார் என்பது உறுதி," என்று அவர் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் கூறினார். செங்கோட்டையனின் இந்த பேச்சு தவெக தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

