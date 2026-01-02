முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
எம்ஜிஆர் போல் விஜய் ஆட்சியை பிடிப்பாரா? விஜயகாந்த் போல் 1 தொகுதியில் மட்டும் வெற்றி பெறுவாரா?

தமிழக வெற்றிக் கழகம்

Siva

, வெள்ளி, 2 ஜனவரி 2026 (08:30 IST)
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் எம்.ஜி.ஆரின் அசுர வேக வெற்றியும், விஜயகாந்தின் தனித்துவமான ஆரம்பமும் எப்போதும் ஒப்பிடப்படும் மைல்கற்கள். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' இந்த இரு துருவங்களில் எதனை நோக்கிய பயணத்தை தொடங்கும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. 
 
எம்.ஜி.ஆர் தனது அரசியல் அனுபவம் மற்றும் திராவிட இயக்க பின்னணியுடன் பிரிந்து வந்த ஐந்தே ஆண்டுகளில் ஆட்சியைப் பிடித்தார். மறுபுறம், விஜயகாந்த் 2006-இல் தனித்துப் போட்டியிட்டு 8% வாக்குகளைப் பெற்றாலும், விருத்தாசலம் தொகுதியில் அவர் மட்டுமே வெற்றி பெற்று ஒரு 'கேம் சேஞ்சராக'  உருவெடுத்தார்.
 
தற்போதைய கருத்துக்கணிப்புகளின்படி, விஜய்யின் தவெக சுமார் 20% முதல் 30% வரையிலான வாக்குச் சதவீதத்தை எட்டக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது விஜயகாந்தின் ஆரம்பகால வாக்கு வங்கியை விட மிக அதிகம் என்பதால், விஜய் ஒரு தொகுதியில் மட்டும் வெற்றி பெறுவார் என்ற கணிப்புகளை விட, அவர் பல தொகுதிகளில் அதிமுக மற்றும் திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்புகளைப் பறிப்பார் என்பதே அரசியல் எதார்த்தம். 
 
எம்.ஜி.ஆர் போல் ஆட்சியை பிடிப்பது என்பது தற்போதைய பலமான திமுக மற்றும் அதிமுக கட்டமைப்புகளுக்கு மத்தியில் ஒரு இமாலய சாதனையாகவே இருக்கும். எனினும், 2026-இல் விஜய் ஒரு பலமான எதிர்க்கட்சியாகவோ அல்லது ஆட்சியைத் தீர்மானிக்கும் சக்தியாகவோ உருவெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
