தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மே 7-ல் பதவியேற்கிறார் விஜய்?

vijay
BY: பாலகிருஷ்ணன்
Publish Date: Tue, 05 May 2026 (15:55 IST) Updated Date: Tue, 05 May 2026 (15:59 IST)
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தைப் படைத்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், நாளை மறுநாள் (மே 7, 2026) தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. இதற்கான ஏற்பாடுகள் சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் மிகப்பிரம்மாண்டமாகத் தயாராகி வருகின்றன.
 
நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் அமோக வெற்றி பெற்றார். திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு திராவிடக் கட்சிகளுக்கும் கடும் சவால் விடுத்து, தனிப்பெரும் கட்சியாக தவெக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், ஆட்சி அமைக்க ஆளுநரிடம் உரிமை கோரியுள்ளார். பதவியேற்பு விழா நேரு விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
வழக்கமாக ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெறும் பதவியேற்பு விழாவை விட, தனது தொண்டர்களும் மக்களும் நேரில் கண்டு மகிழ வேண்டும் என்ற நோக்கில் விஜய் இந்த இடத்தைத் தேர்வு செய்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கு முன்னதாக 2006-ம் ஆண்டு மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி இதே அரங்கில் பதவியேற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

