காங்கிரஸின் வியூகம் தவறு.. ஒரு தேசிய கட்சி போல் நடந்து கொள்ள வேண்டும்: டிகேஎஸ் இளங்கோவன்

Publish Date: Wed, 06 May 2026 (14:35 IST)
Updated Date: Wed, 06 May 2026 (14:40 IST)
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், விரைவில் தமிழக முதல்வராக பதவியேற்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆட்சி அமைக்க தனக்கு அழைப்பு விடுக்க் கோரி, தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரிடம் விஜய் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். இன்று தமிழகம் வந்துள்ள ஆளுநரை அவர் நேரில் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளார்.
சட்டமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 118 உறுப்பினர்கள் தேவைப்படும் நிலையில், த.வெ.க-விடம் தற்போது 108 இடங்கள் மட்டுமே கைவசம் உள்ளன. இந்தச் சூழலில், காங்கிரஸ் கட்சி சில நிபந்தனைகளுடன் த.வெ.க-விற்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்துள்ளது. மேலும், இடதுசாரிகள் மற்றும் விசிக போன்ற கட்சிகளும் புதிய ஆட்சிக்குள் கொண்டுவரப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களை சந்தித்த திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன், காங்கிரஸின் அரசியல் வியூகத்தை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். காங்கிரஸ் தனது செல்வாக்கை இழந்து வரும் மாநிலங்களை பட்டியலிட்ட அவர், மாநில கட்சிகளுடன் இணைந்து மாநில அரசுகளில் கவனம் செலுத்துவதை விடுத்து, ஒன்றிய அரசை கைப்பற்றுவதில் மட்டுமே காங்கிரஸ் கவனம் செலுத்த வேண்டும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.