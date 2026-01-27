தனித்தே போட்டியிடுவோம், மக்கள் நம்பினால் ஆட்சி, நம்பாவிட்டால் நஷ்டம் எதுவும் இல்லை.. விஜய் முடிவு இதுதானா?

தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள தயாராகி வரும் 'தமிழக வெற்றி கழகம்', எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளதாக அக்கட்சியின் உள்வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுவரை எந்த ஒரு முக்கிய கட்சியும் தவெகவுடன் அதிகாரப்பூர்வமாக கூட்டணி சேராத நிலையில், தலைவர் விஜய் இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
கூட்டணிக்காக சில சிறிய கட்சிகள் விஜய்யை அணுகிய போதிலும், மிகவும் குறைவான வாக்கு வங்கி கொண்ட கட்சிகள் கூட துணை முதல்வர் பதவி மற்றும் முக்கிய அமைச்சர் பதவிகளை கேட்டு நிபந்தனை விதிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இத்தகைய பேர அரசியல் மற்றும் சிறு கட்சிகளின் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்படுவதை விட, தனித்து போட்டியிடுவதே கட்சியின் கௌரவத்திற்கும் கொள்கைக்கும் சிறந்தது என்று விஜய் கருதுகிறார். இதன் மூலம் 234 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் 'விசில்' சின்னமே நேரடியாக களமிறங்கும் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.
திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் திராவிட கட்சிகளும் வலுவான கூட்டணிகளுடன் களம் காணும் நிலையில், விஜய்யின் இந்தத் 'தனி வழி' வியூகம் மிகப்பெரிய சவாலாக பார்க்கப்படுகிறது. கூட்டணிகளை நம்பாமல் மக்களை மட்டுமே நம்பி களமிறங்கும் விஜய்க்கு தமிழக மக்கள் எந்த மாதிரியான வெற்றியை தருவார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.