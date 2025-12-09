முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தமிழ்நாட்டை போலவே புதுச்சேரியிலும் தவெக கொடி பறக்கும்.. விஜய் ஆவேசம்,..

Advertiesment
விஜய்

Siva

, செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (14:22 IST)
கரூர் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் புதுச்சேரியில் தனது முதல் பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தினார். 
 
தமிழகத்தில் அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில், புதுச்சேரி அரசு அனுமதி வழங்கியதற்கு முதல்வர் என். ரங்கசாமிக்கு அவர் நன்றி தெரிவித்தார். "புதுச்சேரி அரசு, தமிழகத்தில் உள்ள தி.மு.க. அரசைப் போல இல்லை," என்று கூறிய அவர், தமிழக அரசு புதுச்சேரியைப் பார்த்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விமர்சித்தார்.
 
அரசியல் முன்னோடியாக எம்.ஜி.ஆரை சுட்டிக்காட்டிய விஜய், தனது கட்சியின் கொடி தமிழ்நாட்டை போலவே புதுச்சேரியிலும் பறக்கும் என்று அறிவித்தார். 
 
தி.மு.க. "மக்களை ஏமாற்றுகிறது" என்றும், மத்திய அரசு "தமிழகத்தை போல புதுச்சேரியை மூலைக்குத் தள்ள கூடாது" என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். 
 
ரேஷன் கடைகள் இல்லாதது, மீனவர்கள் பிரச்சினை, புதிய ரயில் பாதை போன்ற உள்ளூர் பிரச்சினைகளையும் அவர் எழுப்பினார்.
 
பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், தமிழகத்தில் தங்கள் கூட்டங்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாலேயே இந்த கூட்டம் இங்கு நடக்கிறது என்று குறை கூறினார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

SIR பணியை தடுக்கும் மாநிலங்களில் காவல்துறையின் பொறுப்பை நீதிமன்றமே எடுத்து கொள்ளும்: சுப்ரீம் கோர்ட்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos