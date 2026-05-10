தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்கும் விஜய்: அரசியல் தலைவர்கள் வாழ்த்தும் புதிய அரசியல் அத்தியாயமும்!

vijay
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 10 May 2026 (08:41 IST) Updated Date: Sun, 10 May 2026 (08:43 IST)
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இன்று ஒரு முக்கிய திருப்புமுனை அரங்கேறுகிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், இன்று தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்கிறார். சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்திலிருந்து உற்சாகத்துடன் புறப்பட்ட அவர், பதவியேற்பு விழா நடைபெறும் நேரு உள்விளையாட்டரங்கிற்குத் தற்போது வந்துகொண்டிருக்கிறார்.
 
விஜய்யின் இந்த புதிய அரசியல் பயணத்திற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இது ஒரு ஆரோக்கியமான அரசியல் சூழலை தமிழகத்தில் உருவாக்கியுள்ளது.
 
விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன்:
 
"இன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பதவி ஏற்கும் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் எமது மனமார்ந்த வாழ்த்துகள்
 
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம்:
 
"தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கவிருக்கும் த.வெ.க. தலைவர் விஜய்க்கு என் மனப்பூர்வமான நல்வாழ்த்துகள்! நிலையான நல்லாட்சி தருக! உயர் பொருளாதார வளர்ச்சியையும் மக்களுக்கு பயன் தரும் நலத்திட்டங்களையும் தங்கள் அரசு தரவேண்டும் என்று விழைகிறேன்" 
 
தமிழகத்தின் மூலைமுடுக்கெங்கும் தவெக தொண்டர்கள் இந்த நிகழ்வை கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். ஒரு நடிகராக கோடிக்கணக்கான மக்கள் மனதில் இடம்பிடித்த விஜய், தற்போது ஒரு மாநிலத்தின் முதல்வராக தமிழகத்தை வழிநடத்த தயாராகிவிட்டார். நிலையான ஆட்சி, பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் சமூக நீதி சார்ந்த நலத்திட்டங்கள் என புதிய அரசின் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
 
Edited by Siva

