தமிழகம் அபாயகரமான எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிக்கிறது.. திருத்தணி சம்பவம் குறித்து விஜய்..!

திருத்தணியில் வடமாநில இளைஞர் ஒருவர் கஞ்சா போதையில் இருந்த சிறுவர்களால் கொடூரமாக தாக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த துயரச் சம்பவம் தற்போதைய திமுக அரசின் நிர்வாக சீர்கேட்டையும், பொறுப்பற்ற தன்மையையுமே அப்பட்டமாக வெளிச்சம் போட்டுக்காட்டுவதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழகம் எத்தகைய அபாயகரமான எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிக்கிறது என்ற அச்சத்தை இச்சம்பவம் மக்களிடையே ஏற்படுத்தியுள்ளதாக விஜய் தனது 'X' பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இளைஞர்கள் தவறான பாதையில் செல்வதை தடுக்கத் தவறியது அரசின் தோல்வி என்று குறிப்பிட்ட அவர், முறையான கல்விச்சூழல், தகுதிக்கேற்ற வேலைவாய்ப்பு மற்றும் புத்தாக்க முயற்சிகளுக்கு தமிழகத்தில் இடமில்லை என்று சாடினார்.
"யாருக்காக இந்த ஆட்சியை நடத்துகிறீர்கள்?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள விஜய், இதனை ஒரு "கபட நாடக அரசு" என்று வர்ணித்துள்ளார். எஞ்சியிருக்கும் ஆட்சி காலத்திலாவது போதைப்பொருள் புழக்கத்தை முழுமையாக கட்டுப்படுத்த தேவையான அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்து, இளைஞர்களின் எதிர்காலம் சீரழிந்து வருவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டியது அரசின் கடமை என்றும் அவர் தனது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.