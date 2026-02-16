முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
காங்கிரஸ் உள்பட எந்த கட்சியும் வேண்டாம்.. கூட்டணி கதவை அடைத்துவிட்டாரா விஜய்?

vijay

Siva

, திங்கள், 16 பிப்ரவரி 2026 (08:05 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் உட்பட எந்தவொரு கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்க போவதில்லை என்ற அதிரடி முடிவில் உறுதியாக இருப்பதாக தெரிகிறது. 
 
ஆரம்பத்தில் "ஆட்சியில் பங்கு" என்ற அறிவிப்பின் மூலம் மற்ற கட்சிகளுக்கு அழைப்பு விடுப்பது போல் தெரிந்தாலும், தற்போது அவர் தனித்து போட்டியிடுவதிலேயே குறியாக உள்ளார். 
 
காங்கிரஸ், விசிக போன்ற கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக அதிருப்தியில் இருந்த நிலையிலும், விஜய் அவர்களை தன் பக்கம் இழுக்க எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை.
 
கூட்டணி வைத்தால் தனது "மாற்று அரசியல்" என்ற பிம்பம் சிதைந்துவிடும் என்றும், பழைய அரசியல் முகங்களுடன் கைகோர்ப்பது இளைஞர்களின் நம்பிக்கையை குலைக்கும் என்றும் விஜய் கருதுகிறார்.
 
இந்த தனித்துவமான முடிவு திராவிட கட்சிகளுக்குப் பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது. ஒருவேளை தேர்தல் நெருக்கத்தில் சிறிய கட்சிகள் தானாக முன்வந்து ஆதரவு அளித்தால் மட்டுமே கூட்டணி குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என தெரிகிறது.
 
