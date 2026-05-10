ராகுல் காந்தியை பக்கத்தில் வைத்து கொண்டு முதல் கையெழுத்து போட்ட முதல்வர் விஜய்.. டெல்லி இதை ரசிக்குமா?

Publish Date: Sun, 10 May 2026 (15:27 IST)
Updated Date: Sun, 10 May 2026 (15:29 IST)
தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற விஜய், தனது முதல் அரசு பணிகளை தொடங்கிய விதம் தேசிய அளவில் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தியை அருகில் வைத்துக்கொண்டு, 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய கோப்புகளில் அவர் கையெழுத்திட்டது அரசியல் ரீதியாக பல செய்திகளை சொல்கிறது. இந்த தருணம், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய 'கூட்டணி தர்மம்' மலர்ந்துள்ளதை காட்டுகிறது.
ராகுல் காந்திக்கும் விஜய்க்கும் இடையே நிலவும் இந்த நெருக்கம், டெல்லியில் உள்ள பாஜக தலைமைக்கு எந்தவிதமான சலனத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. பொதுவாக, மாநில சுயாட்சி மற்றும் கூட்டாட்சி தத்துவத்தை பேசும் இரு தலைவர்களும் ஒரே மேடையில் இணைந்திருப்பது, தேசிய அரசியலில் ஒரு வலுவான மாற்று கூட்டணியின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. விஜய்யின் இந்த செயல், தான் வெறும் ஒரு மாநில தலைவராக மட்டும் இல்லாமல், தேசிய அளவிலான முக்கிய தலைவர்களுடன் இணக்கமான உறவை கொண்டிருப்பதை உறுதிபடுத்தியுள்ளது.
இருப்பினும், மத்திய அரசுடன் இணக்கமான போக்கை கடைப்பிடிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ள ஒரு புதிய முதலமைச்சர், ஆரம்பத்திலேயே காங்கிரஸுடன் இவ்வளவு நெருக்கம் காட்டுவதை டெல்லி மேலிடம் எவ்வாறு கையாளும் என்பது விவாதத்திற்குரியது. இது ஒருபுறம் ஆளுங்கட்சிக்கு சவாலாக தெரிந்தாலும், மறுபுறம் தமிழக மக்களின் நலனுக்காக செயல்படும் ஒரு புதிய தலைமைக்கு இத்தகைய ஆதரவு அவசியம் என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது.