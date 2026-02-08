முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காங்கிரஸ் நம்மை வைத்து வியாபாரம் செய்கிறது: கூட்டணி கதவை அதிரடியாக மூடிய விஜய்!

Advertiesment
vijay

Siva

, ஞாயிறு, 8 பிப்ரவரி 2026 (10:12 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் தனது 'தமிழக வெற்றி கழகம்' மூலம் தடம் பதித்துள்ள நடிகர் விஜய், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்கும் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. காங்கிரஸ் கட்சி தங்களை ஒரு வாக்கு வங்கியாகவும், வியாபார நோக்கோடும் மட்டுமே அணுகுவதாக விஜய் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.
 
"இனிமேல் அவர்கள் வந்தாலும் வேண்டாம்" என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ள விஜய், அக்கட்சிக்கான கூட்டணி கதவுகளை சாத்தியுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. வரும் தேர்தல்களில் தனித்துவமான பாதையில் பயணிக்க விரும்புவதாகவும், மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தி செயல்படும் கட்சிகளுடன் மட்டுமே இணக்கம் காட்ட முடியும் என்றும் அவர் தனது முக்கிய நிர்வாகிகளிடம் விவாதித்ததாக கூறப்படுகிறது. 
 
காங்கிரஸின் பிடிவாதமான சில அணுகுமுறைகளே விஜய்யின் இந்த அதிரடி முடிவுக்கு காரணம் என்று அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. விஜய்யின் இந்த தெளிவான முடிவு மற்ற கூட்டணி கட்சிகளிடையே பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கமலஹாசன் தன்னுடைய தவறை திருத்திக் கொள்வார் என்று நினைக்கிறேன்.. அண்ணாமலை பேட்டி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos