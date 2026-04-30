விஜய் - சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு: செங்கல்பட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி பணியிட மாற்றம்!

விஜய்
BY: சு. பாலகிருஷ்ணன்
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 (11:40 IST) Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 (11:42 IST)
தமிழக அரசியல் மற்றும் சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நடிகர் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா இடையிலான விவாகரத்து வழக்கில், தற்போது நீதிமன்ற நிர்வாக ரீதியாக ஒரு முக்கிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்ட குடும்ப நல நீதிமன்ற நீதிபதியாகப் பணியாற்றி வந்த நீதிபதி சசிகலா, இந்த வழக்கை ஆரம்பம் முதலே விசாரித்து வந்தார். குறிப்பாக, பிப்ரவரி மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் நடைபெற்ற முதற்கட்ட விசாரணைகளின் போது, இரு தரப்பினருக்கும் சம்மன் அனுப்பியது மற்றும் காணொளி காட்சி மூலம் ஆஜராக உத்தரவிட்டது போன்ற முக்கிய நடவடிக்கைகளை இவரே மேற்கொண்டார். தற்போது அவர் வேறு இடத்திற்குப் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
நீதிபதி சசிகலாவின் இடமாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, ஏற்கனவே செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்ற நீதிபதியாகப் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்ட நீதிபதி சுஜாதா, மீண்டும் அதே பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். வழக்கமாக நீதிமன்றங்களில் நடைபெறும் நிர்வாக ரீதியிலான நீதிபதிகள் மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாக இது பார்க்கப்பட்டாலும், மிக முக்கியமான ஒரு நட்சத்திர வழக்கின் விசாரணையின் போது இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.
 
கடந்த பிப்ரவரி மாதம், சங்கீதா சொர்ணலிங்கம் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்தார். 25 ஆண்டு கால திருமண வாழ்க்கைக்குப் பிறகு, சிறப்பு திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஏப்ரல் 20-ஆம் தேதி நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, விஜய் மற்றும் சங்கீதா ஆகிய இருவருமே நேரில் ஆஜராகவில்லை. அவர்களது வழக்கறிஞர்கள் மட்டுமே ஆஜராகினர். இதையடுத்து, வழக்கை நீதிபதி ஜூன் 15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.
 
ஜூன் மாதம் நடைபெறவுள்ள விசாரணையை புதிய நீதிபதியான சுஜாதா தலைமையிலான அமர்வு கையாளும். அப்போது விஜய் மற்றும் சங்கீதா நேரில் அல்லது காணொளி வாயிலாக ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க  நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
 

About Writer சு. பாலகிருஷ்ணன்
18 ஆண்டுகள் தமிழ் முன்னணி நாளிதழ்களின் டிஜிட்டல் செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், பொழுதுபோக்கு செய்திகள் எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளவர்.

