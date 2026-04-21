முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

மே 4ம் தேதி அக்னி நட்சத்திரம்.. ஸ்டாலின் சார் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க!.. விஜய் பிரச்சாரம்..

vijay stalin
BY: Mahendran
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (16:58 IST) Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (17:03 IST)
google-news
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற 23ம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் நிலையில் இன்று பிரச்சாரம் முடிவடைகிறது. இதையடுத்து முதல்வர் முக ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சித் தலைவர், எடப்பாடி பழனிச்சாமி, தவெக தலைவர் விஜய், நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் போன்றவர்கள் பல இடங்களிலும் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் இன்று சென்னை நந்தனம் பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்த போது ‘இந்த தேர்தலை நான் எப்போதும் சொல்வதுதான்.. தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டியே. .கரூர் சம்பத்தில் என் மீது வேண்டுமென்றே பழி சுமத்தினார்கள்.. போலீசார் எனக்கு அனுமதி கொடுத்த நேரத்தில் நான் கரூரில் இருந்தேன்.. ஆனால் நான் தாமதமாக சென்றதுதான் அசம்பாவிதத்திற்கு காரணம் என்ன முக ஸ்டாலின் சட்டசபையில் பேசினார்

மே 4ம் தேதி தேர்தல் முடிவு வரும் போது ஸ்டாலின் சார் மிகவும் ஃபீல் பண்ணுவார்.. ஏன்டா இந்த விஜயை தொட்டோம்? ஏன்டா விஜய் மீது பழி சுமத்தினோம்? ஏன்டா விஜய்க்கு இவ்வளவு கஷ்டங்களை கொடுத்தோம்? என ரொம்ப பீல் பண்ணுவா. மே 4ம் தேதி  அக்னி நட்சத்திரம் துவங்கும் நாள். கத்திரி வெயில் மண்டையை பிளக்கும். அந்த வெயில் மக்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது.. எப்போது இந்த சூரியன் மறையும்? எப்படா இந்த சூரியன் ஒழியும்? என்று எல்லோரும் சூரியனை ஒதுக்கு வெறுத்து ஒதுக்கும் நாள் அது’ என்று பேசினார்  விஜய்

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

90 சதவீத பெண் அரசியல்வாதிகளின் வாழ்க்கை ஆண்களின் படுக்கை அறைகளில் இருந்தே தொடங்குகிறது.. எம்பியின் சர்ச்சை பேச்சு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos