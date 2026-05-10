அரசியல் நாகரிகமா? ஆச்சரியமா? ஸ்டாலின், இபிஎஸ் மற்றும் ரஜினிக்கு விஜய்யின் பதவியேற்பு அழைப்பு!

BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 10 May 2026 (09:02 IST) Updated Date: Sun, 10 May 2026 (09:04 IST)
தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள தவெக தலைவர் விஜய்யின் பதவியேற்பு விழா, அரசியல் எல்லைகளை கடந்த ஒரு மாபெரும் நிகழ்வாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்து பேசிய தவெக நிர்வாகி நிர்மல் குமார், விழாவிற்கு முக்கியமான பல ஆளுமைகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
 
குறிப்பாக, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோருக்கு தார்மீக அடிப்படையில் அழைப்பிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அரசியல் ரீதியாக கடுமையான மோதல்கள் இருந்தாலும், ஒரு புதிய அரசு அமையும் போது ஜனநாயக முறைப்படி மாற்று கட்சி தலைவர்களை அழைப்பது ஆரோக்கியமான அரசியலின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது.
 
அரசியல் தலைவர்கள் மட்டுமின்றி, திரையுலகின் உச்ச நட்சத்திரமான சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்திற்கும் தனிப்பட்ட முறையில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. திரையில் விஜய்யின் முன்னோடியாகவும், பல சாதனைகளுக்கு உந்துசக்தியாகவும் திகழும் ரஜினிகாந்த் இந்த விழாவில் பங்கேற்பது ரசிகர்களுக்குப் பெரும் உற்சாகத்தைத் தரும்.
 
தற்போது அனைவரின் பார்வையும் "இந்த மூவரும் நேரில் வருவார்களா?" என்ற கேள்வியின் மீதே உள்ளது. முக ஸ்டாலின் தார்மீக அடிப்படையில் வாழ்த்துக் கூறிவிட்டு, தனது பிரதிநிதியை அனுப்ப வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தனது சொந்தக் கட்சிக்குள்ளேயே தலைமை மாற்றக் குரல்கள் ஒலிக்கும் சூழலில், அவர் இந்த விழாவில் பங்கேற்பாரா என்பது சந்தேகமே. ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்ட நட்பின் அடிப்படையில் அவர் வர வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
 
Edited by Siva

