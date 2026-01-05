முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தவெக தனித்து போட்டியிட்டால் அதிமுக அல்லது திமுக தான் ஜெயிக்கும்.. விஜய்க்கு படுதோல்வி கிடைக்கும்: அரசியல் விமர்சர்கள்..!

Advertiesment
vijay

Siva

, திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (09:50 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் "தனித்து போட்டி, தனித்து ஆட்சி" என்ற இலக்கோடு களம் இறங்குவதாக அறிவித்துள்ளது அரசியல் அரங்கில் பெரும் விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது. 
 
இருப்பினும், அரசியல் விமர்சகர்களின் கணிப்புப்படி, விஜய் தனித்து போட்டியிட்டால் அது அவருக்கு பலவீனமாக அமைந்து, இறுதியில் திமுக அல்லது அதிமுக ஆகிய இரு திராவிட கட்சிகளில் ஒன்றுக்கே வெற்றியை தேடித்தரும் என கூறப்படுகிறது.
 
தமிழகத்தின் தேர்தல் முறை என்பது அதிக வாக்குகளை பெறுபவருக்கே வெற்றி என்ற அடிப்படையில் இருப்பதால், சிதறிக்கிடக்கும் வாக்குகள் விஜய்க்கு தொகுதிகளை பெற்று தராது என அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
 
விஜய்யின் வருகை ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான வாக்குகளை பிரிக்கும் ஒரு காரணியாக மட்டுமே அமையும் பட்சத்தில், அது ஆளுங்கட்சியான திமுகவிற்கு தான் மறைமுகமாக சாதகமாகும். அதேபோல், அதிமுகவின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியில் விஜய் ஓட்டை போட்டால், அது எடப்பாடி பழனிசாமியின் வெற்றி வாய்ப்பை பாதிக்கும். 
 
கூட்டணி பலம் இல்லாமல் தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிப்பது என்பது தற்போதைய சூழலில் எட்டாக்கனி என்பதே நிபுணர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுகவுடன் கூட்டணியா? தவெகவுடன் கூட்டணியா? இரண்டாம உடைகிறதா தமிழக காங்கிரஸ்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos