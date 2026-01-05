தவெக தனித்து போட்டியிட்டால் அதிமுக அல்லது திமுக தான் ஜெயிக்கும்.. விஜய்க்கு படுதோல்வி கிடைக்கும்: அரசியல் விமர்சர்கள்..!

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் "தனித்து போட்டி, தனித்து ஆட்சி" என்ற இலக்கோடு களம் இறங்குவதாக அறிவித்துள்ளது அரசியல் அரங்கில் பெரும் விவாதங்களைக் கிளப்பியுள்ளது.
இருப்பினும், அரசியல் விமர்சகர்களின் கணிப்புப்படி, விஜய் தனித்து போட்டியிட்டால் அது அவருக்கு பலவீனமாக அமைந்து, இறுதியில் திமுக அல்லது அதிமுக ஆகிய இரு திராவிட கட்சிகளில் ஒன்றுக்கே வெற்றியை தேடித்தரும் என கூறப்படுகிறது.
தமிழகத்தின் தேர்தல் முறை என்பது அதிக வாக்குகளை பெறுபவருக்கே வெற்றி என்ற அடிப்படையில் இருப்பதால், சிதறிக்கிடக்கும் வாக்குகள் விஜய்க்கு தொகுதிகளை பெற்று தராது என அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
விஜய்யின் வருகை ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான வாக்குகளை பிரிக்கும் ஒரு காரணியாக மட்டுமே அமையும் பட்சத்தில், அது ஆளுங்கட்சியான திமுகவிற்கு தான் மறைமுகமாக சாதகமாகும். அதேபோல், அதிமுகவின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியில் விஜய் ஓட்டை போட்டால், அது எடப்பாடி பழனிசாமியின் வெற்றி வாய்ப்பை பாதிக்கும்.
கூட்டணி பலம் இல்லாமல் தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிப்பது என்பது தற்போதைய சூழலில் எட்டாக்கனி என்பதே நிபுணர்களின் கருத்தாக உள்ளது.