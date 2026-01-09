டெல்லி போய்விட்டு வந்ததும் இன்னொரு மாநாடு.. சென்னையில் நடத்த விஜய் திட்டமா?

தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய், கரூரில் ஏற்பட்ட விபத்து தொடர்பான சிபிஐ விசாரணைக்காக ஜனவரி 12-ம் தேதி டெல்லி செல்லவிருக்கிறார். இந்த சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை முடித்துவிட்டு சென்னை திரும்பியதும், தனது கட்சியின் அடுத்த பிரம்மாண்ட மாநில மாநாட்டை சென்னையில் நடத்த அவர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
விக்கிரவாண்டியில் நடைபெற்ற முதல் மாநாட்டின் வெற்றியை தொடர்ந்து, தலைநகர் சென்னையில் தனது அரசியல் பலத்தை நிரூபிக்க விஜய் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.
டெல்லி பயணத்திற்கு பின் விஜய் மேற்கொள்ளும் இந்த அதிரடி முடிவு, தொண்டர்களிடையே புதிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கரூரில் ஏற்பட்ட கசப்பான சம்பவங்களுக்கு பிறகு தற்காலிகமாக தொய்வடைந்திருந்த கட்சிப் பணிகள், இந்த சென்னை மாநாட்டின் மூலம் மீண்டும் சூடுபிடிக்கும்.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை இலக்காக கொண்டு, தனது அரசியல் நிலைப்பாடு மற்றும் அடுத்தகட்ட வியூகங்களை இந்த மாநாட்டின் மேடையில் விஜய் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால் தமிழக அரசியல் களம் இப்போதே பரபரப்படைய தொடங்கியுள்ளது.