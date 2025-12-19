முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
செங்கோட்டையனுக்கு விஜய் வைத்த எக்ஸாம்: பாஸா? ஃபெயிலா?

செங்கோட்டையன் தவெக வெற்றி

Siva

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (08:25 IST)
அதிமுகவின் கோட்டையான ஈரோட்டில், எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் முரண்பட்டு தவெக-வில் இணைந்த செங்கோட்டையன், தவெகவின் ஈரோடு மாநாட்டு விழாவை முன்னின்று நடத்தினார். ஈரோடு மாவட்டத்தில் தனக்கு இருக்கும் தனிப்பட்ட செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்த அவர், ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டத்தை திரட்டி விஜய்யின் நம்பிக்கையைப் பெற்றுள்ளார். 
 
"செங்கோட்டையன் அண்ணன் போல இன்னும் பல தலைவர்கள் வருவார்கள்" என்று விஜய் மேடையில் அறிவித்தது, அதிமுக முகாமிற்கு ஒரு மறைமுக எச்சரிக்கையாகவே பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், வரலாற்றில் முதல்முறையாக மாவட்ட செயலாளர்களை மேடை ஏற்றி கௌரவித்தது, தவெக-வின் உள்கட்டமைப்பு வலுவடைவதை காட்டுகிறது. மொத்தத்தில் செங்கோட்டையனுக்கு விஜய் வைத்த எக்ஸாமில் அவர் பாஸானது மட்டுமின்றி செண்டமும் அடித்துள்ளார்.
 
இந்த கூட்டத்திலும் விஜய் தனது முந்தைய பாணியிலிருந்து விலகவில்லை. ஒரு இடத்தில் கூட அவர் பாஜகவின் பெயரை நேரடியாக உச்சரிக்கவில்லை. களத்திலேயே இல்லாதவர்களை பற்றி நாங்கள் ஏன் பேச வேண்டும்?" என்று கூறி பாஜக மற்றும் அதிமுக குறித்த கேள்விகளை எளிதாக கடந்து சென்றார். இது அவர் பாஜகவிற்கு சாதகமாகச் செயல்படுகிறாரோ என்ற விமர்சனங்களை திமுக தரப்பில் மீண்டும் கிளப்பியுள்ளது. இருப்பினும், "பாஜக எங்களின் கொள்கை எதிரி" என்பதை ஒரு வரியில் மட்டும் பதிவு செய்துவிட்டு, தனது முழு ஈட்டியையும் திமுகவை நோக்கியே திருப்பியுள்ளார்.
 
