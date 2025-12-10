முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் போட்டாவ வச்சி என் பொண்ணு வாழ்க்கையே போச்சி!.. அட பாவமே!...

Advertiesment
Vijay
, புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (13:13 IST)
நடிகர் விஜய்க்கு ஏராளமான பெண் ரசிகைகள் உண்டு. இன்னும் சொல்லப்போனால் இப்போதுள்ள நடிகர்களில் அதிக பெண் ரசிகைகளை வைத்திருப்பவர் விஜய் மட்டுமே. விஜயை நேரில் பார்க்கவும், அருகில் பார்க்கவும், அவரோடு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ளவும் பல பெண்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆனால், எல்லோருக்கும் அது நடந்துவிடுவது இல்லை.

புதுச்சேரியில் விஜய் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட போது கூட அவரை பார்க்க முடியாமல் இளம்பெண் ஃபீல் பண்ணி பேசிய வீடியோ வெளியானது. விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க நிறைய பெண்கள் ஆசைப்பட்டார்கள். சிலர் கை குழந்தையோடு வந்தார்கள். அதில் சிலர்தான் கூட்டநெரிசலில் சிக்கி மரணமடைந்தார்கள்.
 
அதனால்தான் புதுச்சேரியில் தவெக பொதுக்கூட்டம் நடந்தபோது பல கட்டுப்பாடுகளை போலீசார் விதித்தார்கள். 5 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி.. அதுவும் QR Code மூலம் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். குழந்தைகள், கர்ப்பிணி பெண்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
 
இந்நிலையில்தான், விஜயின் புகைப்படத்தை வைத்திருந்ததால் தனது மகளின் திருமண வாழ்க்கையே கேள்விக்குறியாகி விட்டது என ஒரு பெண் பேசியிருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. விஜயின் போடோவை என் மகள் அவளின் செல்போனில் வால்பேப்பராக வைத்திருந்தாள். இதனால் கோபமடைந்த என் மகளின் கணவர் அவளை விட்டு சென்றுவிட்டார். விஜய்க்காக என் மகள் வாழ்க்கையையே விட்டிருக்கிறார் என தவெக கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அந்த பெண் பேசியிருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இட்லி, வடை, தோசை சாப்பிடுவது போன்ற ஒரு சாதாரண சந்திப்பு.. விஜய் சந்திப்பு குறித்து பிரவீன் சக்கரவர்த்தி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos