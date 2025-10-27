முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






5 பேருந்துகள்.. 150 பேர் சென்னை வருகை.. கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவரகளின் குடும்பத்தை சந்தித்த விஜய்..!

Advertiesment
Vijay

Mahendran

, திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (13:35 IST)
கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் செப்டம்பர் 27 அன்று தமிழக வெற்றி கழக பிரச்சார கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினரை, த.வெ.க. தலைவர் விஜய் இன்று  மாமல்லபுரத்தில் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
 
சந்திப்புக்காக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் கரூர் மாவட்டத்திலிருந்து சென்னைக்கு வரவழைக்கப்பட்டனர். மாமல்லபுரத்தில் உள்ள விடுதி அரங்கில் தனித்தனியாக சந்தித்து அவர்களின் கோரிக்கைகளை விஜய் கேட்டறிந்தார்.
 
மருத்துவ செலவுகள், குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளுக்கு உதவுவதாக அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.
 
முன்னதாக, இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அக்டோபர் 18 அன்று தலா ரூ.20 லட்சம் நிதியுதவி த.வெ.க. சார்பில் வங்கிக்கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது. விஜய் கரூருக்கு சென்று சந்திக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டதால், குடும்பத்தினரை சென்னைக்கு வரவழைத்து நேரில் ஆறுதல் கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மழையில் நனைந்த அரிசி மூட்டைகளில் நெல் முளைத்து விட்டது! இதுதான் திமுகவின் சாதனையா? - அன்புமணி ஆதங்கம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos