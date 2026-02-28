விஜய்யை சமாளிக்கவே முடியவில்லை.. சங்கீதா விவகாரத்தை கடைசி ஆயுதமாக கையில் எடுத்த அரசியல் எதிரிகள்..!

Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (08:40 IST)
Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (08:41 IST)
தமிழக அரசியல் களம் 2026-ஐ நோக்கி சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் மீதான தனிப்பட்ட தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ளன. அரசியல் ரீதியாக அவரை எதிர்கொள்ள முடியாதவர்கள், அவரது மனைவி சங்கீதாவுடனான விவாகரத்து விவகாரத்தை கையில் எடுத்து அவரது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்க முயல்வதாக விமர்சனங்கள் எழுகின்றன.
இருப்பினும், தமிழக மக்கள் அரசியல் வாழ்வையும் தனிப்பட்ட வாழ்வையும் பிரித்துப் பார்க்கும் பக்குவம் கொண்டவர்கள். எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா போன்ற ஆளுமைகள் மீது வீசப்பட்ட இத்தகைய சேறுபூசும் அரசியலை மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்றதில்லை. இன்று விவாகரத்து என்பது ஒரு சாபக்கேடாக பார்க்கப்படுவதில்லை; மாறாக இரு தனிநபர்களின் முடிவு என்ற புரிதல் பெருகியுள்ளது.
விஜய்யை தனிமைப்படுத்தித் துன்புறுத்துகிறார்கள் என்ற பிம்பம் உருவானால், அது மக்கள் மத்தியில் அவர் மீது ஒரு பெரிய அனுதாப அலையையே உருவாக்கும். கொள்கைகளை விமர்சிக்க திராணியற்றவர்களே குடும்ப ரகசியங்களை தோண்டித் துருவுகின்றனர்.
2026 தேர்தல் என்பது தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கான தீர்ப்பு அல்ல, அது தமிழகத்தின் எதிர்காலத்திற்கான தீர்ப்பு. இந்தச் சோதனைகளை கடந்து வரும்போது, விஜய் ஒரு பலம் பொருந்திய தலைவராகவே மக்கள் முன்னிலையில் நிற்பார் என அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.