விஜய்க்கு ஓட்டு போட 5 காரணங்கள்!.. வைரலாகும் மீம்ஸ்!...

vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (16:22 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (16:44 IST)
தமிழகத்தில் அதிமுக, திமுக போன்ற அரசியல் கட்சிகள் கோலோட்சி வரும் நிலையில் நடிகர் விஜய் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் தமிழக அரசியலில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு காரணம் விஜய் அடிப்படையில் ஒரு பிரபலமான நடிகர் என்பதாலும் அவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் இருப்பதாலும் குறைந்தபட்சம் 15 - 20 சதவீத வாக்குகளை அவரின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் வாங்கும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள்..

பிரச்சாரக் கூட்டம், ரோட் ஷோ, பொதுக்கூட்டம் என எதற்காக விஜய் வெளியே வந்தாலும் அவரை பார்ப்பதற்காக பல ஆயிரம் பேர்  கூடிவிடுகிறார்கள். அவரை பார்ப்பதற்கும், கை அசைப்பதற்கும் சாலை ஓரங்களிலும் பலரும் நிற்கிறார்கள். அதில் பெண்களும் அடக்கம். விஜய பார்த்துவிட்டாலோ, விஜய் அவர்களை பார்த்து கை அசைத்துவிட்டாலோ பல பெண்கள் ஆனந்த கண்ணீர் விடும் வீடியோக்கள் ஏற்கனவே பலமுறை சமூகவலைத்தளங்களில் வெளியானது.

தமிழகத்தில் நாளை சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும் நிலையில் இளைஞர்கள் விஜய்க்கு வாக்களிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஜய் எவ்வளவு வாக்குகளை வாங்கப் போகிறார்?. எவ்வளவு தொகுதியில் வெற்றி?.. ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு வாக்குகளை விஜய் பெறுவாரா? என்பதெல்லாம் மே 4ம் தேதி தெரிந்து விடும்.

இந்நிலையில், விஜயை ட்ரோல் செய்பவர்கள் உருவாக்கிய மீம்ஸ் ஒன்று சமூகவலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. விஜய்க்கு ஓட்டு போடுவதற்கு ஐந்து காரணங்கள்.. அழகாய் இருக்காரு.. நல்லா டான்ஸ் ஆடுவார்..  நல்லா பாடுவாரு.. இரண்டாயிரம் கோடி சம்பளத்தை விட்டு வந்திருக்காரு.. வலியோட வந்திருக்கிறார்.. என பதிவிட்டிருக்கிறார்கள்.

அதாவது அரசியலுக்கு வருவதற்கு இதெல்லாம் தகுதியில்லை.. ஆனால் இதைத்தான் தகுதி என விஜய் ரசிகர்கள் நம்புகிறார்கள் என்பது போல இந்த மீம்ஸை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள்.

