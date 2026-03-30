முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

விஜய்க்கு மொத்தம் 10 வீடு!.. தனது பெயரில் மட்டுமே சொத்துக்கள்!.. வேட்புமனுவில் தகவல்!..

Advertiesment
vijay
BY: Mahendran
Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (20:24 IST) Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (20:26 IST)
google-news
தவெக தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடும் நிலையில் இன்று காலை தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார். அதில், அவரின் சொத்து விபரங்கள் மற்றும் வருமானம் பற்றிய விபரங்களை குறிப்பிட்டிருந்தார். அதன்படி விஜய்க்கு 404.58 கோடி அசையும் சொத்து இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார். மேலும், அசையா சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ.220 கோடி என குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

மேலும் விஜய்க்கு நீலங்கரையில் ஒரு வீடு, ஊருரில் ஒரு வீடு, மயிலாப்பூரில் ஒரு வீடு, பள்ளிப்பட்டில் ஒரு வீடு, படூரில் ஒரு வீடு, கொரட்டூரில் 1 வீடு, சாலிகிராமத்தில் 2 வீடு, சோழிங்கநல்லூரில் 2 வீடு என மொத்தம் 10 வீடுகள் உள்ளதாக வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

மேலும், கடந்த 5 நிதியாண்டுகளில் விஜயின் மொத்த வருமானம் 734 கோடி ரூபாய் எனவும், அதிகபட்சமாக 2021-22 நிதி ஆண்டில் 237 கோடி ரூபாய் வருமான் வரி கணக்கு தாக்குதல் செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதுபோக சினிமா மட்டுமில்லாமல் ரியல் எஸ்டேட் அதிபராகவும் விஜய் இருந்திருக்கிறார். ஜெயா நகர் ப்ராபர்டி பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குனராக உள்ளதாகவும் வேட்புமனுவில் விஜய் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

இதில் ஆச்சர்யம் என்னவெனில் திருமணமாகி 25 ஆண்டுகளில் மனைவி, மகன், மகள் பெயர்களில் ஒரு சொத்தை கூட வாங்கவில்லை. எல்லா சொத்துக்களையும் தனது பெயரில் மட்டுமே அவர் பதிவு செய்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முதல் நாளே சொதப்பல்!.. ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு அல்வா!. பிரச்சாரம் பண்ணாமல் பனையூருக்கு பறந்த விஜய்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos