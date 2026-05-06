முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சொல்லி அடிச்ச கில்லி!.. நாளை முதல்வராக பதவியேற்கும் விஜய்!..

Advertiesment
vijay
BY: webdunia
Publish Date: Wed, 06 May 2026 (15:59 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (16:05 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்து தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கினார். அரசியலுக்கு வந்தது முதலே திமுகவை மட்டுமே தொடர்ந்து விமர்சித்தும் வந்தார். விக்கிரவாண்டியில் நடைபெற்ற முதல் மாநாட்டிலேயே திமுகவுக்கு எதிராக மிகவும் ஆவேசமாக பேசினார். குறிப்பாக தவெகவுக்கும், திமுகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என முழங்கினார்.  அதோடு திமுக தனது அரசியல் எதிரி.. பாஜக தனது கொள்கை எதிரி எனவும் கூறினார்..

நாளுக்கு நாள் விஜய்க்கு ஆதரவு அதிகரித்தத. நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி அமைக்காமல் போட்டியிட்டு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. விஜய் சென்னை பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றார்.

இந்நிலையில்தான் இன்று மதியம் 3.30 மணியளவில் தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு விஜய் கோரிக்கை வைத்தார். அதை ஆளுநரும் ஏற்றுக்கொண்டார். இதையடுத்து நாளை காலை 11:30 மணிக்கு சென்னை நேரு விளையாட்டு அரங்கில் விஜய் தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்கவுள்ளார். அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தவெக அமைச்சரவையில் என்.ஆனந்த், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், விஜய் சரவணன், தமிழன் பார்த்திபன், நிர்மல் குமார், வெங்கட்ராமன் உள்ளிட்ட பலரும் இடம் பெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதோடு தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் கட்சிகளிலிருந்தும் சில எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காங்கிரஸுக்கு அடுத்து விசிக!.. திமுக விக்கெட்டுகளை ஒவ்வொன்னா தூக்கும் விஜய்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos