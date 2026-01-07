சிபிஐ விசாரணை: விஜய்க்கு பதிலா ஆஜராகப்போவது அவரா?!.. அரசியல் பரபர!...

தவெக தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கு சென்று தவெகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்து வந்தார். அப்படி கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி அவர் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அங்கு சுமார் 20 ஆயிரம் பேர் கூடியிருந்தனர். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்டணியில் சிக்கி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இந்த சம்பவம் நாடெங்கும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. தவெக நிர்வாகிகள் மக்களுக்கான சரியான ஏற்பாடுகளை செய்யவில்லை என திமுகவினரும், இதற்கு பின்னணியில் திமுகதான் இருக்கிறது.. போலீசார் சரியான பாதுகாப்பு கொடுக்கவில்லை என தவெகவினரும் குற்றம் சொன்னார்கள்.
ஆனால், இது தொடர்பாக விஜய் ஒரு வீடியோ மட்டுமே வெளியிட்டாரே தவிர விளக்கம் எதுவும் கொடுக்கவில்லை. இதுபற்றி விசாரிக்க தமிழக அரசு ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணைக் குழு அமைத்தது. ஆனால் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் எனக் கூறி தவெக தரப்பு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியது. உச்ச நீதிமன்றமும் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது.
கடந்த சில மாதங்களாகவே சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூரில் முகாமிட்டு இது தொடர்பாக பலரிடமும் விசாரணை நடத்தி வந்தார்கள். மேலும் தவெக முக்கிய நிர்வாகிகளான புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல் குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா மற்றும் கரூர் மாவட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள், மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகியோரை பலரையும் சம்மன் அனுப்பி நேரில் டெல்லிக்கு வரவழைத்து விசாரணை செய்தார்கள்.
அதோடு வருகிற 12-ம் தேதி தவெக தலைவர் விஜய் டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறது. இந்நிலையில்தான் விஜய்க்கு மிகவும் நெருக்கமானவரும், தவெக பொருளாளருமான வெங்கட்ராமனை தனக்கு பதிலாக சிபிஐ விசாரணைக்கு அனுப்ப விஜய் முடிவெடுத்திருப்பதாக சிலர் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர்.
இதற்காக 5 லட்சம் மதிப்புள்ள Power of Attorney உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது. ஆனால் இது உண்மை இல்லை. சிபிஐ விசாரணை என்றால் சம்பந்தப்பட்டவர்தான் ஆஜராக வேண்டும். அதற்கு பதில் வேறொருவர் ஆஜராக முடியாது என பலரும் தெரிவித்து வருகிறார்கள். சட்டத்தில் இது சாத்தியமா என்பது இனிமேல்தான் தெரிய வரும்.