முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சங்கீதா மீது சேறை பூசும் ரசிக குஞ்சிகள்!.. ரொம்ப ஓவரா போறீங்கடா!....

Advertiesment
sangeetha
BY: BALA
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (12:43 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (12:44 IST)
google-news
நடிகர் விஜயின் மனைவி சங்கீதா தனது கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை அணுகியிருப்பது சினிமா வட்டாரத்திலும், அரசியல் வட்டாரத்திலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. சினிமா பிரபலங்களிடம் விவாகரத்து என்பது சகஜமான ஒன்றாக மாடிவிட்டாலும் விஜய்க்கு நடிகையுடன் தொடர்பு இருக்கிறது என சங்கீதா சொல்லியிருக்கும் புகார்தான் இப்போது பேச பொருளாக மாறியிருக்கிறது.

2021ம் வருடம் விஜய் ஒரு நடிகையுடன் தொடர்பில் இருப்பது எனக்கு தெரியவந்தது. இதுபற்றி கேட்டபோது கள்ள உறவை விட்டுவிடுவதாக விஜய் சொன்னார். ஆனால், மனசாட்சி இல்லாமால் அந்த உறவை தொடர்ந்தார். இது தொடர்பாக நான் கேட்டதற்கு சைக்கோ போல நடந்து கொண்டார்.. என்னை கொடுமைப்படுத்தினார்.. பொருளாதார ரீதியாக முடக்க பார்த்தார் என அடுக்கடுக்கான புகார்களை அள்ளி வீசியிருக்கிறார் சங்கீதா..

சங்கீதாவை பொறுத்தவரை தனது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்திற்காக பார்த்து பொறுமையாக இருந்துஒரு கட்டத்தில் பொங்கி எழுந்துதான் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறார் என சங்கீதா தரப்பு சொல்கிறார்கள். ஆனால் விஜயின் தீவிர ரசிகர்களும், தவெக ஆதரவாளர்களும் இதை நம்ப மறுக்கிறார்கள். அதாவது இதற்கு பின்னால் அரசியல் சதி இருக்கிறது.. விஜயை முடக்க வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி செய்திருக்கிறார்கள்.. ஏற்கனவே கரூர் சம்பவத்தில் அவரை காலி செய்ய பார்த்தார்கள்.. அதேபோல சிபிஐ விசாரணைக்கு இரண்டு நாள் டெல்லிக்கு வரவழைத்தார்கள்.. ஜனநாயகன் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய விடாமல் தடுத்தார்கள்..

webdunia


இப்போது அவரின் மனைவி மூலம் விஜய்க்கு நெருக்கடி கொடுக்க பார்க்கிறார்கள்.. தேர்தலுக்கு முன்பு இப்படி செய்தால் அவருக்கு வாக்குகள் குறையும் என கணக்கு போடுகிறார்கள்.. இது திமுகவின் திட்டமிட்ட சதி.. அவர்கள் என்ன செய்தாலும் நாங்கள் விஜய்க்குதான் ஆதரவாக நிற்போம் என்கிற ரீதியில் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

இன்னும் சில தீவிர தவெக தொண்டர்களும், விஜயின் தீவிர ரசிகர்களும் சங்கீதாவை மிகவும் கடுமையாகவும், ஆபாசமாகவும், ஒருமையிலும் திட்ட துவங்கி விட்டார்கள்.. முரசொலி செல்வம் மறைவின் போது அஞ்சலி செலுத்த சங்கீதா வந்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்து சங்கீதா திமுகவை சேர்ந்தவர் என்றெல்லாம் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

இது பலருக்கும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.. விஜயை ஆதரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கண்முடித்தனமாக சங்கீதாவை எப்படி இவர்கள் விமர்சிக்கலாம்?.. இவர்கள் திமுகவை விட ஆபத்தானவர்கள் என்று பொதுவான மனநிலையில் இருக்கும் பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுக கூட்டணியில் இன்னொரு அரசியல் கட்சி.. அதிகாரப்பூர்வமாக இணைந்தது.. விரைவில் பேச்சுவார்த்தை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos