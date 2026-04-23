விஜய்க்கு ஓட்டு போடலாம்னு ஆசையா இருந்தோம்!. ஆனா முடியல!.. ரசிகர்கள் சோகம்..

BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 23 Apr 2026 (11:43 IST) Updated Date: Thu, 23 Apr 2026 (11:48 IST)
நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். நடிகராக இருக்கும் போதே இவருக்கு கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் உருவானார்கள். குறிப்பாக 15 வயது முதல் 30 வயதுக்குட்பட்ட பலரும் விஜயின் ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆண்கள் மட்டுமில்லாமல் இவருக்கு பல இளம் பெண்களும் ரசிககைகளாக இருக்கிறார்கள். இவர்களை எல்லாம் நம்பித்தான் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சி துவங்கியிருக்கிறார்.. தன்னுடைய ரசிகர்களின் வாக்குகள் மட்டுமில்லாமல் பொதுமக்களின் ஆதரவும் தனக்கு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் விஜய் இருக்கிறார்..

தேர்தல் நெருங்கிய நிலையில் கடந்து சில நாட்களாகவே வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் இளைஞர்களும், சென்னை மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் பணிபுரிந்து வந்த பல இளைஞர்களும் ஓட்டு போடுவதற்காக தமிழகத்திற்கு வர ஆசைப்பட்டார்கள். இதில், வெளிநாடுகளில் இருந்து வரவிரும்பிய பலருக்கும் அதிர்ச்சி கொடுக்கும்படி விமான கட்டணம் இருந்தது. சென்னை, மதுரை, திருச்சி, கோவை போன்ற விமான நிலையங்களுக்கு மிகவும் குறைவான விமானங்களை இயக்கப்பட்டன..

ஆனால், அந்த விமானங்களிலும் டிக்கெட்டின் விலை பல மடங்கு உயர்த்தப்பட்டிருந்தது, இதைக்கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்த பலரும் வாக்களிக்க வரவில்லை.. அவர்களெல்லாம் ‘நாங்கள் விஜய்க்கு ஓட்டு போடவேண்டுமென மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தோம்.. ஆனால் வர முடியவில்லை’ என சமூக வலைத்தளங்களில் சோகமாக பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

ஒருபக்கம் நேற்று சென்னையிலிருந்து ஓட்டு போடுவதற்காக இளைஞர்கள் பலரும் பேருந்து மூலம் தங்களின் சொந்த ஊருக்கு வருவதற்காக கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்கு சென்றனர். ஆனால் அங்கும் தமிழகத்தின் பல ஊர்களுக்கு செல்ல பேருந்து வசதி இல்லை. இதையடுத்து அவர்கள் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகளிடமும், ஓட்டுநர்களிடமும் அவர்கள் வாக்குவாதம் செய்தார்கள். பலரும் சொந்த ஊருக்கு செல்லாமல் திரும்பிச் சென்று விட்டனர்.. அவர்களும் சமூக வலைத்தளங்களில் ஆதங்கங்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்..


