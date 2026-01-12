முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஸ்டாலின் வெள்ளைக் குடை!.. தளபதி கருப்பு சட்டை!.. தவெக நிர்வாகிகள் ஒப்பீடு!...

vijay

BALA

திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (15:18 IST)
நடிகராக இருந்து தற்போது அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறியுள்ளார். கட்சி ஆரம்பித்ததிலிருந்தே திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார் விஜய். ஈரோடு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய விஜய் திமுகவை தீய சக்தி என கடுமையாக விமர்சித்தார்.

விஜயின் விமர்சனங்களுக்கு திமுகவினர் பதிலடி கொடுத்தாலும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் போன்றவர்கள் நேரடியாக விஜயை தாக்கி பேசுவதில்லை. ஏனெனில் விஜய்க்கு மக்களிடம் பெரும் ஆதரவு இருக்கிறது.. அவருக்கென்ன பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது.. கண்டிப்பாக வரும் தேர்தலில் அவர் அதிக அளவு வாக்குகளை பெறுவார் என அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். விஜயை சீண்டுவது தங்களுக்கு நெகட்டிவாக அமையும் என அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் என அரசியல் விமர்சகர்கள் சொல்கிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணையில் ஆஜராவதற்கு தவெக தலைவர் விஜய் இன்று காலை டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.. அப்போது கருப்பு பேன்ட் மற்றும் கருப்பு சட்டை அணிந்திருந்த விஜய் சிரித்துக் கொண்டே ரசிகர்களுக்கு கைகாட்டிய புகைப்படமும் இணையத்தில் வெளியாகி வைரலானனது.
webdunia


இதைத்தொடர்ந்து இந்த புகைப்படத்தை விஜய் ரசிகர்களும், தவெகவினரும் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து பிரதமர் மோடி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்த போது மு.க ஸ்டாலின் வெள்ளைக் குடையுடன் அவரை வரவேற்றார்.. எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது கருப்பு சட்டை அணிந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். ஆனால் எங்கள் தளபதி விஜய் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நிறமான கருப்பு சட்டை அணிந்து டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார்... தளபதிதான் கெத்து’ என பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.



