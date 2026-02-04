முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் + காங்கிரஸ் + விசிக கூட்டணி அமைந்தால் 200 தொகுதிகள்.. ரகசிய கருத்துக்கணிப்பு?

Advertiesment
விஜய்

Siva

, புதன், 4 பிப்ரவரி 2026 (12:54 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி பல்வேறு கூட்டணி மாற்றங்கள் குறித்து விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றி கழகம்' , காங்கிரஸ் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய மூன்று கட்சிகளும் இணைந்து ஒரு மெகா கூட்டணியை உருவாக்கினால், அது தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்ற பேச்சுகள் பரவலாக அடிபடுகின்றன.
 
இந்த நிலையில், இது போன்றதொரு 'ட்ரிபிள் அட்டாக்' கூட்டணி அமைந்தால், சுமார் 200 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாக ஒரு ரகசிய கருத்துக்கணிப்பு தகவல் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தை அதிர வைத்துள்ளது.
 
தற்போது திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸும், விசிகவும் தொகுதி பங்கீடு மற்றும் அதிகார பகிர்வு விவகாரங்களில் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், விஜய்யின் 'ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு' என்ற முழக்கம் அவர்களைத் தவெக பக்கம் ஈர்க்க வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. 
 
விஜய்யின் மக்கள் செல்வாக்கு, காங்கிரஸின் தேசிய முகவரி மற்றும் விசிகவின் வலுவான வாக்கு வங்கி ஆகிய மூன்றும் இணைந்தால், அது 50 ஆண்டுகால திராவிட கட்சிகளின் ஆதிக்கத்தை உடைக்கும் ஒரு சக்தியாக உருவெடுக்கும் என்று விமர்சகர்கள் கணிக்கின்றனர்.
 
ஒருவேளை இந்த ரகசியக் கருத்துக்கணிப்பு உண்மையாகி, இக்கூட்டணி அமைந்தால் நடுநிலை வாக்காளர்கள் மற்றும் இளைஞர்களின் வாக்குகள் ஒட்டுமொத்தமாக இவர்களின் பக்கம் சாயக்கூடும். இது திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு கட்சிகளுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக அமையும். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

70 தொகுதிகள்.. 1 துணை முதல்வர்.. 6 அமைச்சர்கள்.. விஜய்யிடம் கேட்கிறதா காங்கிரஸ்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos