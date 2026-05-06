முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அரசியல் என்ன சினிமாவா?.. ஆதரவே இல்லாமல் அவசரம் காட்டுகிறாரா விஜய்?..

Advertiesment
vijay
BY: webdunia
Publish Date: Wed, 06 May 2026 (16:24 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (16:32 IST)
google-news
நடிகனாக இருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர்களில் விஜயும் ஒருவர். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று நான் முதல்வர் ஆவேன் என்கிற நம்பிக்கை விஜய்க்கு முழுமையாக இருந்ததாகவே தெரிகிறது. ஏனெனில் ஒவ்வொரு மேடையிலும் பேசும்போது ‘நம்பிக்கையோடு இருங்கள்.. நல்லதே நடக்கும்.. வெற்றி நிச்சயம்’ என விஜய் தொடர்ந்து சொல்லிவந்தார்.

அவர் சொன்ன வாக்கு அப்படியே பலித்துவிட்டது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக திமுக, அதிமுக கட்சிகளை விட அதிக வாக்குகளையும், தொகுதிகளையும் பெற்று தற்போது ஆட்சி அமைக்கும் இடத்திற்கு வந்துவிட்டது. இந்த தேர்தலில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதேநேரம் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் 11 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலையில் காங்கிரஸ் தனது 5 எம்எல்ஏக்களை தவெகவுக்கு கொடுத்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. எனவே இன்னும் ஆறு எம்எல்ஏக்கள் வந்து விட்டால் தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமையும்..

ஆனால், இதுவரை மீதமுள்ள 6 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு விஜய்க்கு கிடைக்கவில்லை. இதற்காக விடுதலை சிறுத்தை, கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளுக்கு விஜய் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்.  அவர்கள் நாளைதான் இதுபற்றி தங்களது கட்சி நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை செய்து முடிவெடுக்கவுள்ளார்.

ஆனால் அதற்குள்ளாகவே ஆளுநரை சந்தித்து தங்களை ஆட்சி அழைக்க அழைக்குமாறு விஜய் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார். அது கூட பரவாயில்லை.. அது எல்லோரும் செய்வதுதான். ஆனால் நாளை காலை 11.30 மணிக்கு விஜய்க்கு பதவியேற்பு விழா நடைபெறவிருக்கிறது. ஆட்சி அமைக்க தேவையான ஆதரவை பெற்று விட்டு அதன் பின் விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்பது சரியாக இருக்கும் என பலரும் சொல்கிறார்கள்., ஏனெனில், ஒருவேளை விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் திமுகவை தாண்டி விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுக்காமல் போனால் விஜயால் முதல்வராக தொடர முடியாது. ஆனால் விஜயோ எப்படியும் மீதி நமக்கு ஆதரவு கிடைத்துவிடும் என்ற நம்பிக்கையில் நாளை முதல்வராக பதவியேற்கவுள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஸ்டாலினுக்காக பதவி விலக தயார், அவர் சட்டமன்றம் செல்ல வேண்டும்: தமிமுன் அன்சாரி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos