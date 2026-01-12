முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சாப்பாடு வேணாம்!.. நீங்க விசாரணையை சீக்கிரம் முடிங்க!.. விஜய் சொன்னாரா?!...

Advertiesment
vijay

Mahendran

, திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (21:50 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ம் தேதி மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்த போது அவரை பார்க்க பலரும் கூடியதில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு அதில் சிக்கி மயக்கமடைந்து 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தற்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில் தற்போது விசாரணை சூடு பிடித்திருக்கிறது. ஏற்கனவே புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல் குமார் போன்றவர்களை டெல்லிக்கு வரவழைத்து விசாரணை செய்த சிபிஐ அதிகாரிகள் தவெக தலைவர் விஜய்க்கும் சம்மன் அனுப்பினார்கள்.

இதனையடுடுத்து இன்று காலை டெல்லி சென்ற விஜய் அங்குள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் விசாரணையில் ஆஜரானார். அப்போது அவரிடமும் பல கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டது. அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விஜய் பதிலளித்தார். காலை தொடங்கிய விசாரணை மாலை 6.30 மணி வரை தொடர்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் மதிய உணவு எடுத்துக் கொள்ள விஜய்க்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் இடைவெளி கொடுத்த போது ‘எனக்கு மதிய உணவு வேண்டாம்.. விசாரணை சீக்கிரம் முடியுங்கள்’ என்று விஜய் அவர்களிடம் கேட்டதாக தற்போது செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திமுக அரசை குற்றம் சொன்ன விஜய்?!.. சிபிஐ விசாரணையில் நடந்தது என்ன?...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos