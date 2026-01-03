யார் அடுத்த முதல்வர்?.. கருத்துக்கணிப்பில் பழனிச்சாமியை பின்னுக்கு தள்ளிய விஜய்!...

நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே அரசியல் களத்திலும் செயல்பட்டு வருகிறார்.
தமிழ் சினிமாவைப் பொறுத்தவரை விஜய்க்கு அதிக ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது. இளைஞர்கள், இளைஞிகள், மற்றும் குடும்ப இல்லத்தரசிகளும் விஜய்க்கு ரசிகர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே அவர் அரசியலுக்கு வந்திருக்கும் நிலையில் எல்லோரின் ஆதரவும் அவருக்கு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் கண்டிப்பாக விஜய் யாரும் கணிக்க முடியாத அளவுக்கு அதிக வாக்குகளை வாங்குவார் என பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள். விஜய்க்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது. குறிப்பாக முதல் முதலாக ஓட்டு போடும் இளம் தலைமுறையினர் விஜயை அதிக அளவில் ஆதரிப்பார்கள் எனத் தெரிகிறது.
இந்நிலையில் சென்னை லயோலா கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் யார் அடுத்த முதல்வர் என்கிர கருத்துக்கணிப்பில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை பின்னுக்கு தள்ளி விஜய் இரண்டாம் இடம் பிடித்திருக்கிறார். முதலிடத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இடம்பெற்றிருக்கிறார்.
பல மேடைகளிலும் பேசிய விஜய் திமுகவுக்கும், தவெகவுக்கும் இடையேதான் போட்டி என தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார். தற்போது அதை நிரூபிப்பது போலவே இந்த கருத்துக்கணிப்பு அமைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த கருத்துக்கணிப்பை விஜய் ரசிகர்களும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகளும், அக்கட்சியின் ஆதரவாளர்களும் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து தங்களின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள்.!