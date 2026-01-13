முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய் பிரிக்கிறது எல்லாமே திமுக ஓட்டு.. எனவே பாஜகவால் விஜய்க்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது: அரசியல் விமர்சகர்..!

விஜய் திமுக வாக்கு வங்கி

Siva

, செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (09:58 IST)
தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் வருகை யாரை பாதிக்கும் என்பது குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அரசியல் விமர்சகர் ஒருவர், விஜய்யின் ‘தமிழக வெற்றிக் கழகம்’ பிரிக்கும் வாக்குகள் அனைத்தும் திமுகவின் வாக்கு வங்கியில் இருந்தே செல்லும் என்று கணித்துள்ளார். இதனால், பாஜகவிற்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பு இருக்காது என்றும், மாறாக இது அவர்களுக்கு சாதகமாகவே அமையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
விஜய் வெளிப்படையாக பாஜகவை கொள்கை எதிரியாக அறிவித்தாலும், கள நிலவரப்படி அவர் கவரப்போகும் இளைஞர்கள் மற்றும் புதிய வாக்காளர்கள் திமுகவின் கோட்டையிலேயே ஓட்டையை போடுவார்கள். இதன் காரணமாக, பாஜக தலைமை விஜய்க்கு பெரிய அளவில் நெருக்கடிகளைக் கொடுக்காது என்றும், தற்போது நடைபெற்று வரும் விசாரணைகள் சட்டரீதியான நடைமுறைகளே தவிர, அவரை முடக்கும் நோக்கம் கொண்டவை அல்ல என்றும் அந்த விமர்சகர் கூறியுள்ளார். 
 
பாஜகவின் முதன்மை எதிரியான திமுகவை வீழ்த்த விஜய் ஒரு கருவியாக இருப்பார் என்பதால், அவருக்கு பாஜகவால் எந்த பிரச்சனையும் வராது என்பது அவரது கருத்தாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

