தேமுதிக, பாமக, அமமுகவை சேர்க்க விஜய் மறுப்பா? ஓபிஎஸ்க்கும் கதவு திறக்கவில்லை.. காங்கிரசுக்கு மட்டும் வெயிட்டிங்?

தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய், தனது கட்சியின் கூட்டணி நிலைப்பாட்டில் மிகுந்த நிதானத்தையும் ரகசியத்தையும் கடைபிடித்து வருகிறார். தேமுதிக, பாமக மற்றும் அமமுக போன்ற கட்சிகள் தவெக-வுடன் இணைய ஆர்வம் காட்டினாலும், அவர்களை சேர்த்துக்கொள்ள விஜய் மறுப்பு தெரிவிப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அதேபோல், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பிற்கும் தவெக-வில் கதவுகள் திறக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. ஊழல் கறை இல்லாத மற்றும் கொள்கை ரீதியாக ஒத்துப்போகும் கட்சிகளையே விஜய் விரும்புவதாக தெரிகிறது.
தற்போதுள்ள சூழலில், தேசியக் கட்சியான காங்கிரசுக்காக மட்டுமே விஜய் காத்திருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. திமுக கூட்டணியில் அதிருப்தியில் இருக்கும் காங்கிரஸை தனது பக்கம் இழுப்பதன் மூலம், ஒரு வலுவான மதச்சார்பற்ற பிம்பத்தை உருவாக்க அவர் திட்டமிடுகிறார்.
திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு தேசிய கட்சியுடன் கைகோர்ப்பது தனது அரசியல் நகர்வுக்கு பலம் சேர்க்கும் என விஜய் கருதுகிறார். இதனால், சிறிய கட்சிகளை புறக்கணித்துவிட்டுப் பெரிய இலக்குகளை நோக்கி அவர் காய் நகர்த்தி வருவது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.