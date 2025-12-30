முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் ஏன் முக்கிய பிரச்சனைகள் குறித்து கருத்து கூறுவதில்லை.. இதுவும் ஒரு வியூகமா?

Advertiesment
vijay

Siva

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (17:28 IST)
தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய கட்சி தலைவர் சந்திக்கும் மிக முக்கியமான விமர்சனம், சமகால பிரச்சனைகளுக்கு அவர் ஏன் உடனடியாக எதிர்வினையாற்றுவதில்லை என்பதாகும். குறிப்பாக, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் அல்லது கவின் ஆணவ கொலை போன்ற உணர்வுப்பூர்வமான சம்பவங்களில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மௌனம் காப்பது குறித்து பல விவாதங்கள் எழுகின்றன. 
 
இது குறித்து அரசியல் விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகையில், எந்த ஒரு விவகாரத்தில் எப்போது பேச வேண்டும் அல்லது எப்போது மௌனம் காக்க வேண்டும் என்பது ஒரு தலைவரின் தனிப்பட்ட ஜனநாயக உரிமை என்று கூறுகின்றனர்.
 
விஜய் தன்னை மற்ற திராவிட கட்சிகளின் வார்ப்பாகவோ அல்லது அவர்களின் அரசியல் பாணியை பின்பற்றுபவராகவோ காட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை. ஏற்கனவே களத்தில் உள்ள கட்சிகள் ஒரு பிரச்சனையை அணுகும் முறையிலேயே விஜய்யும் செயல்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது தவறானது.
 
அவர் தனக்கென ஒரு "தனிப்பாதையை" வகுத்துள்ளார். தேவையற்ற சர்ச்சைகளில் சிக்கி தனது அரசியல் நகர்வுகளை சிதைத்துக்கொள்ளாமல், தனது இலக்கான 2026 தேர்தலை நோக்கி நிதானமாக பயணிக்கிறார். இந்த மௌனம் என்பது பலவீனத்தின் அடையாளம் அல்ல, மாறாக எதிரிகளுக்கு தனது நிலைப்பாட்டை தீனியாக கொடுக்க விரும்பாத ஒரு முதிர்ச்சியான அரசியல் வியூகம். 
 
எதற்கெல்லாம் குரல் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் அவர் காட்டும் இத்தெளிவு, வரும் காலங்களில் அவரது அரசியல் அடையாளத்தை மேலும் வலுப்படுத்தும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய், முதல் தேர்தலிலேயே 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெறுவார்: அரசியல் விமர்சகர்கள்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos