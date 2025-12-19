100 நாளில் 100 பிளான்.. விஜய் - செங்கோட்டையன் போட்ட அதிரடி திட்டம்..!

தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தனது அரசியல் நகர்வுகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளார். ஈரோடு மக்கள் சந்திப்பில் அவர் ஆற்றிய உரை, தமிழக அரசியலில் புதிய அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
குறிப்பாக, திமுகவை "தீய சக்தி" என்று விமர்சித்த அவர், தனது கட்சியை "தூய சக்தி" என்று முன்னிறுத்தியுள்ளார். எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா காலத்து அரசியல் முழக்கத்தை விஜய் மீண்டும் கையில் எடுத்திருப்பது, அவர் ஒரு வலுவான எதிர்க்கட்சித் தலைவராகத் தன்னை நிலைநிறுத்த விரும்புவதைக் காட்டுகிறது.
தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், "100 நாளில் 100 பிளான்" என்ற வேகத்தில் கட்சிப் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளார். முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் போன்ற அனுபவம் வாய்ந்த தலைவர்கள் தவெகவில் இணைந்திருப்பது அக்கட்சிக்கு கூடுதல் பலத்தைத் தந்துள்ளதோடு, மேற்கு மண்டலத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
1967 மற்றும் 1977-ல் நிகழ்ந்த அரசியல் மாற்றங்களை போல, 2026-லும் ஒரு புதிய அத்தியாயம் படைக்கப்படும் என விஜய் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். இதுவரை அவரை புறக்கணித்து வந்த ஆளுங்கட்சி, இனிவரும் காலங்களில் அவருடன் நேருக்கு நேர் மோதும் சூழல் உருவாகும் என்பது உறுதி.