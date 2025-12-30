முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய், முதல் தேர்தலிலேயே 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெறுவார்: அரசியல் விமர்சகர்கள்

Advertiesment
vijay

Siva

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (17:24 IST)
தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது முதல் தேர்தலிலேயே 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்கு வங்கியை பெறுவார் என அரசியல் திறனாய்வாளர்கள் கணித்துள்ளார்கள்.
 
 சினிமாவில் ஒரு வெற்றிகரமான கரியரில் உச்சத்தில் இருக்கும்போதே, 50 வயதில் விஜய் அரசியலில் தடம் பதிப்பது என்பது மிக ஆழமான திட்டமிடலையும் மனவலிமையையும் காட்டுகிறது. இது வெறும் தற்செயலான முடிவு அல்ல, மாறாக நீண்ட கால ஆய்வுக்குப் பிறகு எடுக்கப்பட்ட ஒரு தீர்க்கமான முடிவு என்று கூறப்படுகிறது.
 
விஜய்யின் வருகையை தமிழக ஜனநாயகத்தின் புதிய எழுச்சியாகவே பார்க்க வேண்டியுள்ளது. இதுவரை அரசியல் விவாதங்களில் ஆர்வம் காட்டாத ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்கள் முதல், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் நவீன சிந்தனை கொண்ட கல்லூரி மாணவிகள் வரை விஜய்யின் கூட்டங்களில் தன்னெழுச்சியாக பங்கேற்பது ஒரு பெரும் மாற்றத்தின் அடையாளமாகும். 
 
குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்களில் வரும் விமர்சனங்களுக்கு இளைஞர்களே முன்வந்து பதில் அளிப்பது, கட்சியின் வலுவான அடித்தளத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் இந்த 'வைப்' அரசியல் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழகம் அபாயகரமான எதிர்காலத்தை நோக்கி பயணிக்கிறது.. திருத்தணி சம்பவம் குறித்து விஜய்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos