விஜய், முதல் தேர்தலிலேயே 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெறுவார்: அரசியல் விமர்சகர்கள்

தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சக்தியாக உருவெடுத்துள்ள தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது முதல் தேர்தலிலேயே 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான வாக்கு வங்கியை பெறுவார் என அரசியல் திறனாய்வாளர்கள் கணித்துள்ளார்கள்.
சினிமாவில் ஒரு வெற்றிகரமான கரியரில் உச்சத்தில் இருக்கும்போதே, 50 வயதில் விஜய் அரசியலில் தடம் பதிப்பது என்பது மிக ஆழமான திட்டமிடலையும் மனவலிமையையும் காட்டுகிறது. இது வெறும் தற்செயலான முடிவு அல்ல, மாறாக நீண்ட கால ஆய்வுக்குப் பிறகு எடுக்கப்பட்ட ஒரு தீர்க்கமான முடிவு என்று கூறப்படுகிறது.
விஜய்யின் வருகையை தமிழக ஜனநாயகத்தின் புதிய எழுச்சியாகவே பார்க்க வேண்டியுள்ளது. இதுவரை அரசியல் விவாதங்களில் ஆர்வம் காட்டாத ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்கள் முதல், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் நவீன சிந்தனை கொண்ட கல்லூரி மாணவிகள் வரை விஜய்யின் கூட்டங்களில் தன்னெழுச்சியாக பங்கேற்பது ஒரு பெரும் மாற்றத்தின் அடையாளமாகும்.
குறிப்பாக, சமூக வலைதளங்களில் வரும் விமர்சனங்களுக்கு இளைஞர்களே முன்வந்து பதில் அளிப்பது, கட்சியின் வலுவான அடித்தளத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் இந்த 'வைப்' அரசியல் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.