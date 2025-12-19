முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஈரோடில் விஜய்யின் எழுச்சி: செங்கோட்டையன் வியூகம் பலித்ததா?

விஜய் ஈரோடு உரை

Siva

, வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (08:14 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கரூர் துயர சம்பவத்திற்கு பிறகு சுமார் 82 நாட்கள் கழித்து ஈரோட்டில் தனது பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்தி முடித்துள்ளார். 
 
"மஞ்சள் மாநகரம்" என அழைக்கப்படும் ஈரோட்டின் சிறப்பை போற்றும் வகையில் மேடை ஏறிய விஜய், தனது அரசியல் பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இந்த மீட்டிங் வெறும் சினிமா பஞ்ச் வசனங்களுக்கானது மட்டுமல்ல, திராவிடக் கட்சிகளின் கோட்டையான கொங்கு மண்டலத்தில் விஜய் தனது அரசியல் பலத்தை நிரூபிப்பதற்கான ஒரு பரீட்சையாகவும் அமைந்தது.
 
வழக்கம் போலவே விஜய்யின் உரை ஆளும் திமுக அரசாங்கத்தின் மீது மிக கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தது. சுமார் 25 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக உரையாற்றிய அவர், திமுகவை "தீய சக்தி" என்று வர்ணித்த மறைந்த தலைவர்கள் எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் வரிகளைத் துணைக்கு அழைத்துக்கொண்டார். 
 
"அவர்கள் ஏன் அப்படிச் சொன்னார்கள் என்று அப்போது யோசித்தேன், இப்போதுதான் அதன் உண்மை புரிகிறது" என்று கூறிய விஜய், தவெக-வை ஒரு "தூய சக்தி" என்று ரைமிங்காக நிலைநிறுத்தினார். அத்தோடு நில்லாமல், அத்திக்கடவு-அவிநாசி திட்டம் உள்ளிட்ட நிறைவேற்றப்படாத திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை பட்டியலிட்டு, "மண்டையில் இருக்கும் கொண்டையை மறைக்க மறந்துவிட்டீர்களே" என்று நக்கல் பாணியில் சாடினார்.
 
மொத்தத்தில் ஈரோட்டில் விஜய்யின் எழுச்சி மற்றும் செங்கோட்டையனின் வியூகம் பலித்துவிட்டதாக கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

