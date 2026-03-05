முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
காங்கிரஸை நம்பி நான் கட்சி ஆரம்பிக்கல.. எதுவானாலும் பாத்துகிடலாம்.. அதீத நம்பிக்கையுடன் விஜய்..!

tvk vijay
BY: Siva
Publish Date: Thu, 05 Mar 2026 (11:32 IST) Updated Date: Thu, 05 Mar 2026 (11:27 IST)
தமிழக அரசியலில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி அமையலாம் என்ற யூகங்கள் வலுப்பெற்ற நிலையில், தற்போது விஜய் எடுத்துள்ள அதிரடி முடிவு அரசியல் வட்டாரத்தை அதிர வைத்துள்ளது.
 
நான் காங்கிரஸை நம்பி கட்சி ஆரம்பிக்கவில்லை, எதுவானாலும் களத்தில் பார்த்துக்கொள்ளலாம்" என தனது நெருங்கிய வட்டாரத்தில் விஜய் அதீத நம்பிக்கையுடன் கூறியிருப்பது தொண்டர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிப்பது உறுதியான நிலையில், விஜய் தனது கட்சியின் பலத்தை நிரூபிக்க தனித்து போட்டியிடவும் தயங்கப்போவதில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். மற்ற கட்சிகளின் தயவில் அரசியலை தொடங்காமல், தனது ரசிகர் பட்டாளம் மற்றும் இளைஞர் சக்தியை மட்டுமே முதலீடாக வைத்து 2026 தேர்தலை எதிர்கொள்ள அவர் திட்டமிட்டு வருகிறார். 
 
விஜய்யின் இந்த தன்னிச்சையான முடிவு, திராவிட மற்றும் தேசிய கட்சிகளுக்கு ஒரு சவாலாகவே பார்க்கப்படுகிறது. சமரசம் இல்லாத இந்த அரசியல் பயணத்தில் வெற்றி யாருக்கு என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

