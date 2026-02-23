முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால்.. 15 வாக்குறுதிகளை கொடுத்த விஜய்..

Advertiesment
vijay

Siva

, திங்கள், 23 பிப்ரவரி 2026 (15:39 IST)
வேலூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகள் சந்திப்பு மற்றும் தேர்தல் பரப்புரையில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தவெக ஆட்சி அமைந்தால் செயல்படுத்தப்படவுள்ள 15 திட்டங்கள் மற்றும் வாக்குறுதிகளை பட்டியலிட்டார். அவை பின்வருவன:
 
பெண் குழந்தைகள், ஆண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பில் நமது ஆட்சி நம்பர் 1 ஆக இருக்கும்.
 
அரசுப் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் முதல் தரத்தில் இருக்கும்.
 
போட்டித் தேர்வுகளை சந்திக்கும் வகையில் அரசுப் பள்ளிகளின் பாடத்திட்டம் மாற்றி அமைக்கப்படும்.
 
உயர்நிலை பள்ளி பாடத்திட்டங்களில் அடிப்படை அரசியல் சாசன சட்டம் சேர்க்கப்படும்.
 
மாநில, மத்திய அரசு அலுவலகங்களை அணுகும் வகையில் தேர்வுகள் அற்ற செயல்முறை பாடத்திட்டங்கள் கற்பிக்கப்படும்.
 
நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய அரசின் கல்லூரி சேர்க்கை குறித்து மாணவர்களுக்கு புரிதல் உண்டாக்கப்படும்.
 
அரசுப் பள்ளிகளில் பெண் குழந்தைகளுக்கு சுத்தமான கதவு பொருத்தப்பட்ட கழிப்பறைகள் உறுதி செய்யப்படும்.
 
போதை பொருள்கள் இல்லாத தமிழகம் உருவாக்கப்படும்.
 
மாவட்ட ஆட்சியர்கள், காவல் கண்காணிப்பாளர்களில் சரிபாதி பெண்கள் இருக்கும் வகையில் மாற்றப்படும்.
 
மலை கிராமங்களில் பிரசவம் பார்க்கும் வகையில் அரசு சுகாதார மையங்கள் கொண்டுவரப்படும்.
 
பேருந்து போக்குவரத்து இல்லாத மலை கிராமங்கள் என்ற நிலை உருவாக்கப்படும்.
 
ஆட்டோ, லாரி ஓட்டுநர்கள் அவர்களின் குடும்பங்களுக்காக நல வாரியம் அமைக்கப்படும்.
 
தென் தமிழகம் உள்பட தமிழ்நாட்டில் தொழிற்சாலைகள் அமைக்க கவனம் செலுத்தப்படும்.
 
விவசாயிகள், மீனவர்கள் மற்றும் நெசவாளர்களின் தேவைகளை அறிந்து அவர்களுக்கான திட்டம் காலத்திற்கேற்ப உருவாக்கப்படும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வெளியான இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்!.. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவு பேர்?...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos