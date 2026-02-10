முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
காங்கிரஸ் வராது.. தனித்தே நிற்போம்.. வேலையை பாருங்க.. நிர்வாகிகளுக்கு விஜய் உத்தரவு?

தவெக தனித்துப் போட்டி

Siva

செவ்வாய், 10 பிப்ரவரி 2026 (14:22 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எந்த கட்சியுடனும் கூட்டணி வைக்காமல் தனித்து போட்டியிட போவதாக தனது கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. 
 
கூட்டணி குறித்துக் கவலைப்படாமல், களப்பணிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துங்கள்" என்று அவர் நிர்வாகிகளிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளார். திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மாற்றாக ஒரு தனித்துவமான சக்தியாக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள விஜய் விரும்புவதையே இந்த முடிவு காட்டுகிறது.
 
காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியில் நீடிப்பதும், தவெகவின் கொள்கை நிலைப்பாடுகளும் இந்த தனித்துப் போட்டி முடிவுக்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. விஜய்யின் இந்தத் திடீர் முடிவு, மற்ற அரசியல் கட்சிகளிடையே பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
குறிப்பாக, விஜய்யின் ஆதரவை எதிர்பார்த்திருந்த சில கட்சிகள் இப்போது தங்களது வியூகங்களை மாற்ற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன. 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடுவதற்கான பூத் கமிட்டி வேலைகளை தீவிரப்படுத்துமாறு விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளதால், தவெக தொண்டர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர். 
 
இந்த முடிவு 2026 தேர்தலில் ஒரு புதிய அரசியல் மாற்றத்திற்கு வித்திடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
