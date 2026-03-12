முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மதிமுகவுக்கு சிங்கிள் டிஜிட்!.. அப்செட்டில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சி!.. நடப்பது என்ன?..

Advertiesment
stalin
BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:18 IST) Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (16:20 IST)
google-news
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் வேலைகளில் வேகம் கட்டி வருகிறது. இந்த தேர்தலை பொருத்தவரை திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகம் மற்றும் சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி என நான்குமுனை போட்டி நிலவுகிறது.

தேர்தலில் திமுக முதலிடத்தையும், அதிமுக இரண்டாம் இடத்தையும், தவெக மூன்றாம் இடத்தையும் பிடிக்கும் என கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது.. அதிலும், முதன் முறை தேர்தலை சந்திக்கும் தவெக 14 சதவீத வாக்குகள் வரை வாங்குவார் என சில கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது..

ஒருபக்கம் திமுக இந்தமுறை வலுவான கூட்டணியை அமைத்திருக்கிறது.. எனவே அந்த கூட்டணிக்கு வெற்றி சதவீதம் அதிக அளவில் இருக்கிறது.. அதேநேரம் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அந்த கட்சிகள் கேட்ட எண்ணிக்கையை திமுக ஒதுக்கவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. பல வருடங்களாக திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் மதிமுக இரட்டை இலக்கத்தில் தொகுதிகளை கேட்ட நிலையில் அக்கட்சிக்கு வெறும் நான்கு தொகுதிகளை மட்டுமே திமுக ஒதுக்கியிருக்கிறது..

திமுகவின் இந்த நடவடிக்கைகள் மதிமுக தொண்டர்களுக்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. ஒருபக்கம், மதிமுகவை போல் தங்களுக்கும் குறைவான தொகுதிகளை கொடுத்து விடுவார்களோ என விடுதலைச் சிறுத்தை, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் கவலை அடைந்திருப்பதாக செய்திகள் கசிந்திருக்கிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஒன்று இரண்டல்ல, எனக்கு 5000 காதலிகள் உள்ளனர்..அமைச்சரின் சர்ச்சை பேச்சால் பரபரப்ப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos