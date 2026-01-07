முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திருப்பரங்குன்றம் முருக பக்தர்களுக்கு நீதி கிடைத்துவிட்டது.. மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல்..

திருப்பரங்குன்றம் தீபம்

Mahendran

, புதன், 7 ஜனவரி 2026 (12:30 IST)
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளதை மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வரவேற்றுள்ளார்.
 
டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்றுவது என்பது பல நூற்றாண்டுகளாகத்தொடரும் புனிதமான வழக்கம். நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவின் மூலம் முருக பக்தர்களுக்கு இறுதியாக நீதி கிடைத்துள்ளது" என்று குறிப்பிட்டார்.
 
மேலும், இந்த விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் நிலைப்பாட்டை விமர்சித்த அவர், முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதல்வர் உதயநிதி தலைமையிலான திமுக அரசு மற்றும் காங்கிரஸின் முகத்திரை கிழிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். 
 
மதத்தின் அடிப்படையில் மக்களை பிளவுபடுத்தும் எந்தவொரு முயற்சியையும் பாஜக அனுமதிக்காது என்றும் அவர் எச்சரித்தார். பாஜக எப்போதும் உண்மையான மதச்சார்பின்மையை பேணி வருவதாகவும், அனைத்து மதங்களுக்கும் பொதுவான கட்சியாகவே செயல்படுவதாகவும் அவர் உறுதிபடத் தெரிவித்தார். 
 
Edited by Mahendran

