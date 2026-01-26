முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கூட்டணிக்கு வரலைல்ல.. விஜய்யை வச்சு செய்யும் டிடிவி, நயினார் நாகேந்திரன், செல்லூர் ராஜு..!

vijay

Siva

, திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (17:25 IST)
தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றி கழகம்' எடுத்து வரும் அதிரடி நகர்வுகள், மற்ற அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களிடையே கடும் விமர்சனங்களை எழுப்பியுள்ளது. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தங்களுக்கு வாக்குகள் இருப்பதாக தவெக தரப்பில் கூறப்பட்ட கருத்தை முன்வைத்து, அதிமுக மற்றும் பாஜக உள்ளிட்ட கட்சி தலைவர்கள் விஜய்யை விமர்சித்துள்ளனர்.
 
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ இதுகுறித்து பேசுகையில், "விஜய் வாயில் வடை சுடுகிறார்" என்று கிண்டலாக தெரிவித்தார். நடைமுறை எதார்த்தம் புரியாமல் தவெகவினர் பேசி வருவதாக அவர் சாடினார். 
 
இதேபோல், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறுகையில், "தங்கள் கட்சியில் எத்தனை மாவட்ட செயலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது கூட விஜய்க்கு தெரியாது" என கூறி, தவெகவின் உட்கட்சி நிர்வாக கட்டமைப்பை கேள்விக்குள்ளாக்கினார்.
 
மறுபுறம், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஊழல் ஒழிப்பு குறித்து பேசும் விஜய்யை நோக்கி விமர்சன கணைகளை தொடுத்தார். "உங்கள் படத்திற்கே பிளாக் டிக்கெட் விற்கிறார்கள்; அந்த ஊழலையே உங்களால் ஒழிக்க முடியவில்லை, பிறகு எப்படி நாட்டில் ஊழலை ஒழிப்பீர்கள்?" என்று அவர் காட்டமாக கேள்வி எழுப்பினார். 
தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், தவெகவை நோக்கி வீசப்படும் இந்த விமர்சனங்கள் தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
