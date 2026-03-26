ஸ்டாலின் வீட்டில் துரைமுருகன் அழுதுகொண்டே போனார்!.. வேல்முருகன் பகீர்!...

Publish Date: Thu, 26 Mar 2026 (08:45 IST)
Updated Date: Thu, 26 Mar 2026 (08:47 IST)
தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி கடந்த பல வருடங்களாக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு தாவாக இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளை கேட்டதாக தெரிகிறது. ஆனால் அந்த கட்சிக்கு ஒரு தொகுதியை மட்டுமே ஒதுக்கப்படும் என்ன சொன்னதால் திமுக கூட்டணியிலிருந்து அக்கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் விலகினார். ஒரு சீட் கொடுப்பது கூட பிரச்சனை இல்லை.. ஆனால் மரியாதை இல்லாமல் நடத்துகிறார்கள் என்று வேல்முருகன் பரபரப்பு பேட்டி கொடுத்தார்..
மேலும் முதல்வரின் வீட்டில் துரைமுருகன் 3 மணி நேரம் காத்து கிடந்தார். முதல்வரின் செயலாளர் துரைமுருகனை பார்க்க கூட மறுத்துவிட்டார். துரைமுருகன் கண்ணீரோடு காரில் ஏறி போனார். நான் அவரை வழியனுப்பி வைத்தேன். நான்தான் சவால் விடுகிறேன் இந்த தகவலை துரைமுருகனால் மறுக்க முடியுமா?’ என கேள்வி எழுப்பினார்.
வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நிலை காரணமாக 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் துரைமுருகனுக்கு சீட்டு கொடுப்பதில்லை என திமுக முடிவு செய்திருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஒரு முறை எனக்கு சீட் கொடுங்கள் என துரைமுருகன் திமுகவை கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிலையில்தான் வேல்முருகன் இந்த தகவலை சொல்லியிருக்கிறார்.
திமுக பற்றி மேலும் கருத்து தெரிவித்த வேல்முருகன் ‘துறை செயலாளரை பார்ப்பதற்கு பல அமைச்சர்கள் மாத கணக்கில் காத்துக் கிடக்கிறார்கள்.. அதிகாரமிக்க ஒருவரை பார்ப்பதற்கு சில அமைச்சர்களுக்கு அப்பாயின்மென்ட் இல்லை’ என பொங்கி இருக்கிறார். மேலும்,
அதிமுக கூட்டணி பற்றி பேசியபோது ‘தமிழ்நாட்டை ஆட்சி செய்வது யார்? இந்த மண்ணை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர், அமைச்சர்கள் ஆள வேண்டும்.. அதிகாரவர்க்கம் ஆட்சி செய்யக்கூடாது.. தமிழர் விரோத கூட்டம் சமூகநீதிக்கு எதிரானவர்கள் ஆட்சி செய்யக்கூடாது’ என பேசியிருக்கிறார்.