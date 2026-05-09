11 மணியில் இருந்து 4 மணிக்கு மாற்றம்.. விசிக முடிவில் தான் இருக்கிறது விஜய்யின் முதல்வர் கனவு..!

thirumavalavan
BY: Webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (13:25 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (13:27 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் நிலவி வரும் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்த தனது அதிகாரப்பூர்வ முடிவை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இன்று மாலை 4 மணிக்கு அறிவிக்க உள்ளது. '
 
ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் 2 இடங்களே தவெக-வுக்குத் தேவைப்படும் நிலையில், விசிக-வின் இந்த முடிவு விஜய்யின் முதல்வர் கனவை நனவாக்குமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
 
முன்னதாக, இன்று காலை 11 மணிக்கே தொல். திருமாவளவன் தனது முடிவை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், கட்சியின் உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் ஆலோசனைகள் நீடித்ததால், நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. கட்சி நிர்வாகிகள் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், இறுதி முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் தலைவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மாலை 4 மணிக்கு முறைப்படி அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
தொடர்ச்சியாக நேரம் மாற்றப்பட்டு வருவதால், தவெக தரப்பில் ஒருவிதப் பதற்றம் நிலவுகிறது. விசிக ஏதேனும் கடினமான நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளதா அல்லது அந்த நிபந்தனைகளை ஏற்க தவெக-வுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறதா என்ற சந்தேகங்களும் எழுந்துள்ளன. 
 
திருமாவளவன் ஆதரவு அளித்தால், இன்று மாலையே விஜய் தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த இழுபறி அரசியல் ஆர்வலர்கள் மற்றும் மக்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

